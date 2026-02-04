Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de servis aracının çarptığı ilkokul 1. sınıf öğrencisi yaşamını yitirdi

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis aracının çarptığı ilkokul öğrencisi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 15:52 Güncelleme: 04.02.2026 - 15:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de servis aracının çarptığı ilkokul 1. sınıf öğrencisi yaşamını yitirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis aracının çarptığı ilkokul öğrencisi hayatını kaybetti.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde öğrenci taşıyan İ.C. idaresindeki 41 P 3597 plakalı servis aracı, 2232. Sokak'tan 2230. Sokak'a dönerken ilkokul 1. sınıf öğrencisi Elanur Tabakoğlu'na çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen kaza yerinde yaşamını yitiren Tabakoğlu'nun cenazesi, Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Sürücü İ.C, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        19 yaşındaki Sümeyye'den acı haber!
        19 yaşındaki Sümeyye'den acı haber!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        Hamile karısını vuran saldırgan ormanda yakalandı!
        Hamile karısını vuran saldırgan ormanda yakalandı!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Dehşet çiftliği! Her yerden kemik çıktı!
        Dehşet çiftliği! Her yerden kemik çıktı!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Trump iddia etti: "200 yıldır isteniyor"
        Trump iddia etti: "200 yıldır isteniyor"
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Kar yağmayan ilçeye kamyonla kar getirdiler!
        Kar yağmayan ilçeye kamyonla kar getirdiler!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!

        Benzer Haberler

        Başiskele'de yapı ruhsatı işlemlerinde "dijital" kolaylık
        Başiskele'de yapı ruhsatı işlemlerinde "dijital" kolaylık
        Kocaeli'de bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada karar
        Kocaeli'de bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada karar
        "Aldatma" iddiası ile eşini öldürmüştü: "Protokol imzalamalarını beklerken...
        "Aldatma" iddiası ile eşini öldürmüştü: "Protokol imzalamalarını beklerken...
        Okul bahçesinde oğlunun gözü önünde öldürülmüştü: 4 sanığa 41 yıl hapis "Ev...
        Okul bahçesinde oğlunun gözü önünde öldürülmüştü: 4 sanığa 41 yıl hapis "Ev...
        Kocaeli'de 13 bini aşkın çocuk yarıyıl tatilini etkinliklerle değerlendirdi
        Kocaeli'de 13 bini aşkın çocuk yarıyıl tatilini etkinliklerle değerlendirdi
        "Bir kereden bir şey olmaz" demeyin
        "Bir kereden bir şey olmaz" demeyin