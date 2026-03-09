Canlı
        Kocaeli Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 23:17
        Kocaeli'de kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiye 69 bin 624 lira ceza uygulandı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, iş yerinde kumar oynattığı tespit edilen 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı, 6 kişiye para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kumar oynanması için yer ve imkan sağlanmasının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kartepe'de umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

        Denetimlerde, Ş.Y'nin ruhsatsız şekilde umuma açık hale getirilen bir yerde kumar (tombala) oynattığı belirlendi. Şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, kumarda kullanıldığı değerlendirilen 8 bin 800 liraya el konuldu.

        Ayrıca kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiye toplam 69 bin 624 lira para cezası uygulandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

