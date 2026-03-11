Kocaeli Sanayi Odasının mart ayı meclis toplantısı yapıldı

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy, enerji teknolojileri başta olmak üzere, birçok alanda sanayi–akademi iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.



Kocaeli Sanayi Odası (KSO) mart ayı meclis toplantısına katılan Özsoy, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinin Türkiye'de araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin önemli merkezlerinden biri olduğunu belirterek bilim, teknoloji ve yenilik odaklı çalışmalar yürüttüğünü anlattı.



Merkezde enerji teknolojileri, malzeme ve kimya teknolojileri ile iklim ve yaşam bilimleri başta olmak üzere farklı alanlarda araştırmalar yürütüldüğünü dile getiren Özsoy, sanayi, üniversite ve araştırma merkezleri arasındaki iş birliğinin teknoloji geliştirme sürecinde kritik rol oynadığını vurguladı.



"Üniversite, AR-GE merkezleri ve sanayinin birlikte çalışması, teknolojinin oluşması açısından çok kıymetli." diyen Özsoy, her adımda özellikle yaşamı güvence altına alacak teknolojileri üretmek öncelikleri olduğunu aktardı.



Son nesil milli muharip uçağı KAAN'ın yaşam destek sistemi ve beraberinde patlama önleme sistemi geliştirmelerinin TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinde yapıldığını hatırlatan Özsoy, Savunma Sanayii Başkanlığı ve AFAD başta olmak üzere, çeşitli kurumlarla işbirliği halinde olduklarını kaydetti.



Türkiye'nin enerji dönüşümü sürecinde alternatif teknolojilerin önemine işaret eden Özsoy, elektrikle çalışan araçların yenilenebilir enerjiyle de takviye edilmesi gerektiğine işaret etti.



Hidrojen teknolojisiyle çalışan tırların 2027 yılında yollarda olacağını vurgulayan Özsoy, şöyle konuştu:



"Hidrojenle çalışan tır, 2027'de yollarda olacak. Bunda TÜBİTAK MAM imzası var, beraberinde AB ülkelerinin. Bunu yapabilmek önemli. O tırla ilgili araştırmacılar, üniversiteler, AR-GE merkezleri ve sanayicinin beraber yola çıktığı bir ürün, gelecek sene hidrojenle çalışan tır yollarda olacak. Aslında en büyük motivasyon."



Sanayicilerin sorularını da yanıtlayan Özsoy, yeni teknolojiler geliştirme noktasında işbirliğine hazır olduklarını sözlerine ekledi.



Toplantıda, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da aylık ekonomik gelişmelere ilişkin sunum yaptı.

