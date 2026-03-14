        Kocaeli'de "Sanatın Diliyle Değerlerimiz" sergisi açıldı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, hicri takvime göre Hazreti Muhammed'in doğumunun 1500. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Sanatın Diliyle Değerlerimiz" sergisi açıldı.

        Giriş: 14.03.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Karamürsel Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen ve usta öğreticiler ile kursiyerlerin hazırladığı 25 eserin yer aldığı sergi, temalı hat, tezhip ve ebrudan oluşuyor.

        Karamürsel Belediyesinde düzenlenen açılış töreninde konuşan İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Öğretmeni Seval Özdemir Şekerci, 26 Haziran 2025'te başlayan hicri 1447 yılının Hazreti Muhammed'in doğumunun 1500. yılı olduğunu anımsattı.

        Bu sebeple hazırlanan sanat eserlerini sunmanın gururunu yaşadıklarını belirten Şekerci, "Sanatın estetiğini bu derin maneviyatla buluşturan kıymetli usta öğreticilerimize ve sabırla eserlerini üreten kursiyerlerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve ziyaretçiler sergiyi gezdi.

        Programa, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nalan Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Handan Erbaş, ilçe milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        Donald Trump: Hark Adası'nı vurduk
        Donald Trump: Hark Adası'nı vurduk
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        45 suçlu Türkiye'ye getirildi
        45 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Türk Nöroloji Derneği: Beynin sağlığı gece başlar
        Türk Nöroloji Derneği: Beynin sağlığı gece başlar
        Karı koca tartışması cinayetle bitti!
        Karı koca tartışması cinayetle bitti!
        Bir araya geldiler
        Bir araya geldiler
        Meteoroloji saat verip uyardı... Üç bölgede yağış var!
        Meteoroloji saat verip uyardı... Üç bölgede yağış var!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        Silinmez bir iz bıraktı
        Silinmez bir iz bıraktı
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Anne ve anneannesini katletti! Akıl sağlığı tam çıktı! 'İndirimli' ceza açıklandı...
        Anne ve anneannesini katletti! Akıl sağlığı tam çıktı! 'İndirimli' ceza açıklandı...
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Oscar'ı kimler kazanır?
        IOS denizatı emojisini neden kaldırdı?
        IOS denizatı emojisini neden kaldırdı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Part time çalışmada borçlanma hakkı
        Part time çalışmada borçlanma hakkı

        Benzer Haberler

        Yeni hız limitleri için tabelalar yenilendi
        Yeni hız limitleri için tabelalar yenilendi
        Üst aramasında narkotik madde ele geçirildi
        Üst aramasında narkotik madde ele geçirildi
        Hayati İnanç: "Zamanın kıymetini bilin"
        Hayati İnanç: "Zamanın kıymetini bilin"
        Filoya katılan yeni tramvay raylarla buluştu
        Filoya katılan yeni tramvay raylarla buluştu
        Şehir uyurken ekipler sahada
        Şehir uyurken ekipler sahada
        Kocaelispor'dan doktorlara Tıp Bayramı sürprizi Doktorlara futbolculardan m...
        Kocaelispor'dan doktorlara Tıp Bayramı sürprizi Doktorlara futbolculardan m...