        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş Kocaeli'de konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "İnşallah bu sofralarda buluştuğumuz bereketle sahadaki çalışmalarımızın azmi, kararlılığıyla 2028 yılında yapılacak ilk seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha cumhurbaşkanı seçeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2026 - 22:10 Güncelleme:
        AK Parti Kocaeli İl Başkanlığını ziyaret eden Büyükgümüş, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Saadettin Hülagü ve Veysal Tipioğlu ile partililer tarafından karşılandı.

        Ziyaretin ardından Büyükgümüş, AK Parti Kocaeli Teşkilatı'nca Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Vefa İftarı" programına katıldı.

        Teşkilat mensuplarıyla aynı sofrada buluşmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Büyükgümüş, Kocaeli'de teşkilat çalışmalarını değerlendirdikleri bir toplantı gerçekleştirdiklerini, kentin AK Parti teşkilatı açısından güçlü bir konumda olduğunu aktardı.

        Dünyada yaşanan gelişmelerin sorumlulukları artırdığını dile getiren Büyükgümüş, zor bir zaman diliminde görev aldıklarını, dünyada meydana gelen değişimlerin, ülkenin öncü rolünün, herkesin sorumluluklarını bir kat daha artırdığını kaydetti.

        "Dün olduğundan bugün çok daha fazla AK Parti teşkilatlarında görev almak, sorumluluk üstlenmek bir anlam taşıyor." diyen Büyükgümüş, geçmişten bugüne davaya emek veren kadroların tecrübesi ile bugünün emeği ve coşkusunun birleştiğini dile getirdi.

        Yunus Emre'nin 'her dem yeniden doğarız' sözünü hatırlatıp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sıkça dile getirdiği 'aşk ile koşan yorulmaz' anlayışıyla sahada çalıştıklarını vurgulayan Büyükgümüş, bayrak astıkları her yerde, iftar sofralarında ve saha çalışmalarında vatandaşlara ulaşarak davalarını ve mesajlarını anlatmaya gayret ettiklerini, bunun yalnızca siyasi bir faaliyet olmadığını ifade etti.

        Büyükgümüş, şöyle konuştu:

        "Aynı zamanda büyük ve güçlü Türkiye istikametinde milletimizin bu tarihi yürüyüşünde var olması, güçlenmesi, yarınları daha büyük bir öz güvenle inşa etmesi için dua ediyoruz. Allah yardımcımız olsun. İnşallah bu sofralarda buluştuğumuz bereketle sahadaki çalışmalarımızın azmi, kararlılığıyla 2028 yılında yapılacak ilk seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha cumhurbaşkanı seçeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        'Netanyahu öldü' iddialarına yanıt
        'Netanyahu öldü' iddialarına yanıt
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        Beşiktaş ikinci yarıda açıldı!
        Beşiktaş ikinci yarıda açıldı!
        15 yaşındaki çocuk dehşet saçtı!
        15 yaşındaki çocuk dehşet saçtı!
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Bursa'da korkunç kaza! Bisikletli havaya savuruldu!
        Bursa'da korkunç kaza! Bisikletli havaya savuruldu!
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        "Şampiyonluk çok yakın"
        "Şampiyonluk çok yakın"
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        İlber
        İlber

        Benzer Haberler

        Fidan dikimi sırasında insan kafatası ve kemik parçaları bulundu Site sakin...
        Fidan dikimi sırasında insan kafatası ve kemik parçaları bulundu Site sakin...
        Derince'de delinen doğalgaz borusu mahalleliyi korkuttu
        Derince'de delinen doğalgaz borusu mahalleliyi korkuttu
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Kocaeli Valisi Aktaş'tan Kadir Gecesi mesajı
        Kocaeli Valisi Aktaş'tan Kadir Gecesi mesajı
        Kocaeli'de lisenin koordinatörlüğündeki projenin ilk toplantısı Romanya'da...
        Kocaeli'de lisenin koordinatörlüğündeki projenin ilk toplantısı Romanya'da...
        İzmit Körfezi'nde çamur gitti, allı turnaların sayısı ikiye katlandı Nesli...
        İzmit Körfezi'nde çamur gitti, allı turnaların sayısı ikiye katlandı Nesli...