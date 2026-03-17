        Kocaeli'de Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları iftarda buluştu

        Kocaeli'de Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı sanatçılar, düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 22:06 Güncelleme:
        Kocaeli Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca Antikkapı Restoran'da düzenlenen programa kentte faaliyet gösteren Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı sanatçılar katıldı.

        Programda konuşan Vali İlhami Aktaş, ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğunu belirterek, iftar vesilesiyle kentteki sanatçılarla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

        Kentte çok sayıda kültürel miras taşıyıcısının bulunduğunu hatırlatan Aktaş, sanatçıların kültürel değerlerin yaşatılmasında önemli rol üstlendiğini dile getirdi.

        Aktaş, şöyle konuştu:

        "Hiçbirisini yapamayacağımız kültürlerimizi yaşatmaya çalışıyorsunuz. Bu bir Allah vergisi, el emeği göz nuru çok zor eserlerle uğraşıyorsunuz. Eliyle yapan var, aşıklarımız var. Hem diliyle hem yüreğiyle hem beyniyle yazan, söyleyen... Hepinizin yaptığı çalışmalar çok kıymetli. İlimizde 100'e yakın Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı bulunması gerçekten bizler için gurur verici. Bunlardan 3'ünün yaşayan kültür hazinesi olarak ilan edilmesi de Kocaeli açısından çok kıymetli."

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise geleneksel sanatların toplumun kimliğinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

        Geleneksel sanatların kültürel hafızayı yaşattığını belirten Büyükakın, "Geçmişinizle koptuğunuzda, geçmişin sanatıyla, geçmişin meslekleriyle, geçmişin hatıralarıyla koptuğunuzda aslında hafızasını yitirmiş insanlar gibi oluyorsunuz." diye konuştu.

        Büyükakın, programa katılan sanatçılara da şöyle seslendi:

        "Geleneksel sanatlar dediğinizde, geleneksel sanatları icra eden insanlar dediğinizde aslında şehitler, gaziler nasıl anlamlı bireylerse toplumun varlığı için o sanatları icra eden insanların da öyle olduğunu unutmayın. İnsanlar tarihlerine ve toplumlarına, kimliklerine görünmez bağlarla bağlıdırlar. Sizler bu sanatları icra ederek aslında milli varlığımıza inanılmaz bir katkı sağlıyorsunuz. Sizin her birinize bu katkılarınızdan dolayı bir belediye başkanı olarak teşekkürü borç biliyorum. İyi ki varsınız. Ve kaybolmaması için bazı mesleklerin, bazı sanatların bu varlığını devam ettirmek için üzerimize ne düşüyorsa destek olalım ama siz de ne olur vazgeçmeyin."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi felakete sürüklüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi felakete sürüklüyor
        "NATO üyelerinin çoğu operasyona katılmak istemiyor"
        "NATO üyelerinin çoğu operasyona katılmak istemiyor"
        Bakan Fidan'dan gündeme dair açıklamalar
        Bakan Fidan'dan gündeme dair açıklamalar
        Macron: Fransa kesinlikle katılmayacak
        Macron: Fransa kesinlikle katılmayacak
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        İran saldırısı nedeniyle Trump yönetiminden ilk istifa
        İran saldırısı nedeniyle Trump yönetiminden ilk istifa
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Nene yıldızlaştı, Fenerbahçe farklı kazandı!
        Nene yıldızlaştı, Fenerbahçe farklı kazandı!
        Kar payı adı altında milyonluk vurgun
        Kar payı adı altında milyonluk vurgun
        Gürlek: Açık bir algı operasyonudur
        Gürlek: Açık bir algı operasyonudur
        17 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        17 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Laricani hakkında neler biliniyor?
        Laricani hakkında neler biliniyor?
        "Aslımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz"
        "Aslımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz"
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        Elon Musk’ın annesi İstanbul'da
        Elon Musk’ın annesi İstanbul'da
        Halka arza X barikatı
        Halka arza X barikatı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı

        Benzer Haberler

        Gebzespor, play-off iddiası için son anda 3 puana ulaştı
        Gebzespor, play-off iddiası için son anda 3 puana ulaştı
        Kocaeli'de park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kocaeli'de park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kocaeli'de otogarda bayram yoğunluğu: Mardin'e biletler tükenme aşamasına g...
        Kocaeli'de otogarda bayram yoğunluğu: Mardin'e biletler tükenme aşamasına g...
        Kocaeli'de hükümlü annelerinin yanında barınan çocuklara bayram hediyeleri...
        Kocaeli'de hükümlü annelerinin yanında barınan çocuklara bayram hediyeleri...
        İzmit'te 7 katlı binanın çatısındaki bacadan çıkan yangın korkuttu
        İzmit'te 7 katlı binanın çatısındaki bacadan çıkan yangın korkuttu
        Kocaeli'de hazırlanan sağlıklı yaşam projesi Avrupa okullarına örnek oldu
        Kocaeli'de hazırlanan sağlıklı yaşam projesi Avrupa okullarına örnek oldu