Kocaeli'de hükümlü annelerinin yanında barınan çocuklara bayram hediyeleri verildi

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlü annelerin yanında barınan 0-6 yaş arasındaki çocuklara Ramazan Bayramı dolayısıyla hediyeler dağıtıldı.



Gebze Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcı Metin Uslu ve beraberindeki heyet, Ramazan Bayramı öncesinde Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda etkinlik gerçekleştirdi.



Etkinlikte, hükümlü annelerinin yanından barınan ve adalet anaokulu ile kreşinde eğitim gören 0-6 yaş grubundaki 25 çocuğa bayram sevinci yaşamaları için ayakkabı, kıyafet ve oyuncaktan oluşan hediyeler verildi.



Etkinlikle, ceza infaz kurumlarındaki kadınların çocuklarına yönelik sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, bayramın manevi atmosferinin paylaşılması, çocukların yüzlerinde oluşan mutluluk, annelerin moral ve motivasyonuna katkı sağlaması amacıyla farkındalık oluşturuldu.

