        Kocaeli'de hükümlü annelerinin yanında barınan çocuklara bayram hediyeleri verildi

        Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlü annelerin yanında barınan 0-6 yaş arasındaki çocuklara Ramazan Bayramı dolayısıyla hediyeler dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 14:20 Güncelleme:
        Gebze Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcı Metin Uslu ve beraberindeki heyet, Ramazan Bayramı öncesinde Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda etkinlik gerçekleştirdi.

        Etkinlikte, hükümlü annelerinin yanından barınan ve adalet anaokulu ile kreşinde eğitim gören 0-6 yaş grubundaki 25 çocuğa bayram sevinci yaşamaları için ayakkabı, kıyafet ve oyuncaktan oluşan hediyeler verildi.

        Etkinlikle, ceza infaz kurumlarındaki kadınların çocuklarına yönelik sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, bayramın manevi atmosferinin paylaşılması, çocukların yüzlerinde oluşan mutluluk, annelerin moral ve motivasyonuna katkı sağlaması amacıyla farkındalık oluşturuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

