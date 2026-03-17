Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de hazırlanan sağlıklı yaşam projesi Avrupa okullarına örnek oldu

        ÜMİT ÜLKER - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde lisede görev yapan 4 kadın öğretmen tarafından geliştirilen, Kovid-19 salgını sonrası gençlerde artan ekran bağımlılığı, hareketsizlik ve sağlıksız yaşam alışkanlıklarına karşı farkındalık oluşturmayı amaçlayan proje, Türkiye'nin yanı sıra bazı Avrupa ülkelerinde öğrencilere yol gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 12:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sarkuysan Anadolu Lisesi öğretmenleri Kübra Öztaş, Ömrüm Günen, İlknur Demir ve Çağla Özen Balık tarafından hayata geçirilen ve Milli Eğitim Bakanlığınca desteklenen "Sağlıklı Zihinler Sağlıklı Yaşamlar" projesi, ERASMUS+ ve eTwinning programları kapsamında Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Hollanda, Avusturya ve Ukrayna'daki bazı okullarda da uygulanıyor.

        Okullarda aralık ayında eş zamanlı başlatılan ve periyodik zaman diliminde çeşitli etaplardan oluşan çalışma kapsamında projenin logo tasarımını yapan öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde çeşitli etkinliklere katılıyor.

        Proje gereği doğa yürüyüşlerine katılıp burada topladıkları taşları sınıflarda boyayan öğrenciler, geri dönüşüm malzemelerinden de müzik aletleri yaparak hem çevre bilinci hem de tasarruf konusunda farkındalık kazanıyor. Projede ayrıca sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak amacıyla salata hazırlama etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

        Avrupa Birliğinin desteklediği ERASMUS+ ve eTwinning programında başarılı bulunan proje, Almanya'daki Sherlock Edu Eğitim Merkezi ile Avusturya'daki NMS Dirmhirngasse, Hollanda'daki Stedelijk College Eindhoven ve Ukrayna'daki Lviv Vasyl Stefanyk okullarında uygulanıyor.

        - "Öğrencilerimizi akran öğretimiyle tanıştırarak olumlu bilgiler paylaşmalarını sağlamak istiyoruz"

        Projenin kurucularından görsel sanatlar öğretmeni Kübra Öztaş, AA muhabirine, Avrupa Birliğinin desteklediği ERASMUS+ ve eTwinning programlarına başvurduklarını, süreci tamamladıktan sonra projenin yürütülmeye başlandığını anlattı.

        Öğrencilerin doğa içerisinde sağlıklı şekilde gelişimlerini sürdürmelerini sağlamayı amaçladıklarını belirten Öztaş, "Öğrencilerimize bilişsel süreçlerde deneyimleme, fırsat sunma alışkanlığı oluşturmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimizi akran öğretimiyle tanıştırarak birbirleriyle olumlu veriler, bilgiler paylaşmalarını sağlamak istiyoruz. Bu doğrultuda Avrupa Birliği ile yürütmüş olduğumuz eTwinning programı kapsamında okulumuzda birçok proje yürütüyoruz. Türkiye'de başka okullar da projeye ortaklık ediyorlar. Projeyi Avrupa'daki çocuklarla işbirliği içinde yürütmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

        Öztaş, öğrencilerin Avrupa'daki okulları tanıma fırsatı bulduğuna değinerek, "Avrupa'daki akranlarına kültürlerini, birikimlerini, deneyimlerini aktarma imkanı buluyor. Bu sayede öğrencilerimiz hem Avrupa ile tanışmış oluyor hem de kültür sentezini gerçekleştirmiş oluyor. Okul ortamında güvenli şekilde etkili iletişimi, güçlü kimlik yapısını, kültürel düzeyde düşünebilen, sorgulayabilen, bilgiyi sentezleyebilen öğrenci yetiştirmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Projenin koordinatörü edebiyat öğretmeni Ömrüm Günen de projenin öğrencilere katkı sağladığını, bu süreçte öğrencilerin ekran bağımlılığı gibi alışkanlıklardan uzak durmaya başladığını anlattı.

        Felsefe öğretmeni İlknur Demir, "sağlıklı zihinler sağlıklı bedende olur" mottosundan hareket ettiklerine dikkati çekerek, "Çocuklarda pandemi sonrası uyuma davranışı, fiziksel hareketlerde yavaşlık, dijital bağımlılık gibi sorunları gözlemledik. Bu sorunları bir projeye dönüştürerek başvuru yaptık. Ülkemizde iki projeden birisi olarak kabul aldı." dedi.

        Proje kapsamında Avusturya'nın Viyana kentine giden okulun 11. sınıf öğrencisi Celal Kerim Yıldız da projenin kişisel gelişimlerine katkı sağladığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İşte yurt genelinde bayram havası!
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İşte yurt genelinde bayram havası!
        Minibüs hatları servet değerinde
        Minibüs hatları servet değerinde
        Mahir Polat'a yurt dışı çıkış yasağı
        Mahir Polat'a yurt dışı çıkış yasağı
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Oscar partisinde
        Oscar partisinde
        Taksici cinayetinde istenen ceza açıklandı! Tüm detaylar ortaya çıktı...
        Taksici cinayetinde istenen ceza açıklandı! Tüm detaylar ortaya çıktı...
        Köpek kaçırma eyleminden tutuklandı
        Köpek kaçırma eyleminden tutuklandı
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        40 milyon dolar zararda
        40 milyon dolar zararda
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "Bana çok haksızlık yapıldı"
        Benzer Haberler

        Çayırova'da bayram öncesi market ve tatlıcılara sıkı denetim
        Çayırova'da bayram öncesi market ve tatlıcılara sıkı denetim
        VR gözlüğü takıp damar yolunu 3 boyutlu buluyorlar Öğrenciler hastanelere g...
        VR gözlüğü takıp damar yolunu 3 boyutlu buluyorlar Öğrenciler hastanelere g...
        Yatınca kaybolan o şişliğe dikkat Uzmanından kasık fıtığında "erken müdahal...
        Yatınca kaybolan o şişliğe dikkat Uzmanından kasık fıtığında "erken müdahal...
        Kocaelispor, Süper Lig'de yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşıla...
        Kocaelispor, Süper Lig'de yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşıla...
        Belediye Kağıtspor'dan 3 farklı branşta başarı
        Belediye Kağıtspor'dan 3 farklı branşta başarı
        Başkan Büyükakın: "Kocaelispor çok daha iyi yerlerde olacak"
