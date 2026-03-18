        Kocaeli'de "Çanakkale Savaşı Sergisi" açıldı

        Kocaeli'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla açılan "Çanakkale Savaşı Sergisi" ziyaretçilerle buluştu.

        Giriş: 18.03.2026 - 15:49 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla İzmit Millet Bahçesi içerisinde bulunan Kocaeli Sanat Galerisi'nde "Çanakkale içinde vurdular beni" temasıyla açılan sergide, Sertaç Kayserilioğlu'nun koleksiyonundan eserler yer alıyor.

        Sergi kapsamında öğrenciler, dönemin askerlerinin kıyafetlerini giyerek kapıda ziyaretçileri karşılarken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı öğretmenleri dönem türkülerini seslendirdi.

        Vali İlhami Aktaş, programda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in ilelebet Türk gençliği sayesinde ayakta kalacağını belirterek, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türk milletinin tarihinde sayısız destan bulunduğunu, Çanakkale'nin de bunlardan biri olduğunu dile getirerek, "Burada sadece panolar, yazılar ve sergilenen objeler yok. Burada Çanakkale'nin ruhu, aziz milletimizin ruhu, kardeşlik, barış ve adalet var. Bu ruhun içinde Kudüs de Gazze de ve dünyanın mazlum coğrafyaları da yer alıyor." dedi.

        Çanakkale ile diğer mazlum coğrafyalar arasında bağ kurmanın önemine işaret eden Büyükakın, bu bağın kopmasının kimliğin de unutulması anlamına geldiğini vurguladı.

        Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Büyükakın, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andı.

        Serginin küratörü Kayserilioğlu da eserlerin Türkiye ve dünyada "Savaş Koleksiyonu" dalında altın madalya kazanmış bir koleksiyon olduğunu aktararak, bu tarz sergilerin ileride açılması planlanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulusal Onur Müzesi'nin parçalarını oluşturacağını kaydetti.

        Ramazan Bayramı'nda da açık kalacak sergi, 11 Nisan'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

