        Çanakkale Deniz Zaferi askerlerinin mektupları vatandaşları duygulandırdı

        Kocaeli'de Çanakkale Deniz Zaferi askerlerinin mektuplarını okuyan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 17:12 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, cephede görev yapan askerlerin kaleme aldığı ve Kocaeli Sanat Galerisi'nde "Çanakkale içinde vurdular beni" temasıyla açılan sergide de yer alan mektuplar vatandaşlara okutuldu.

        Çanakkale Savaşı'nda cephede görev yapan askerlerin kaleme aldığı mektupları okuyan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

        Ailesine mektup gönderdikten 2 hafta sonra Arıburnu Cephesi'nde şehit olan Yüzbaşı Mehmet Tevfik Bey'in 31 Mayıs 1915 tarihli mektubunu okuyan genç vatandaş, "Hayattan ve her şeyden ümidini kesmiş bir elveda mektubu. Gerçekten çok farklı bir şey." ifadesini kullandı.

        Mektubu okuduktan sonra duygularını aktaran başka bir vatandaş ise mektupların yaşattığı duyguların sert ve ağır olduğunu belirterek, duygulandığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran: Ateşkesi kabul etmiyoruz
        İran'da Laricani için cenaze töreni düzenlendi
        Laricani suikastının perde arkası
        18 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "Liverpool baskı altında!"
        MSB: Adana'ya yeni Patriot konuşlandırılıyor
        "Benim veremeyecek hesabım yok"
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Egea'nın yerine hangi model geliyor?
        Ramazan Günlüğü
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        Kenan Yıldız'dan milli takım itirafı!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"
        Bayramda yolculuk nereye?
        "Güvenilir Gıda" mobil uygulaması kullanıma sunuldu
        Darbe girişimine katılan ve 7 yıldır aranan ihraç uzman çavuş yakalandı
        Kocaeli'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        KOSTÜ'den kiraya 15 kat zam istendi Kendi adı verilen üniversite kampüsüne...
        Kocaeli'de "Çanakkale Savaşı Sergisi" açıldı
        Kocaeli'de bir kişiyi gasbeden 2 zanlı tutuklandı
        Başkan Büyükakın, 81 il adına konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye geneli...
