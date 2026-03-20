        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Donanma Komutanlığında bayram sevinci

        ŞAHİN OKTAY - Türk donanmasının kahraman mensupları, vatan savunmasındaki sorumluluklarını Ramazan Bayramı'nda da yerine getiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 11:12 Güncelleme:
        Donanma Komutanlığı Gölcük Deniz Ana Üssü'nde bulunan TCG Barbaros Fırkateyni'nde görev yapan bahriyeliler, Ramazan Bayramı'nı gemide karşıladı.

        Türk donanmasının en önemli unsurları arasında yer alan TCG Barbaros'ta, Başçarkçı tarafından, gemi personelinin bayramlaşma töreni için helikopter platformunda hazır olduğu, Gemi Komutanı Deniz Kurmay Albay Üstünay Çevik'e rapor edildi.

        Albay Çevik, burada yaptığı konuşmada, personelin ve ailelerinin bayramını kutladıktan sonra tüm personelle tek tek bayramlaştı.

        Bayramlaşmada, personele çikolata ikram edildi.

        Deniz Teğmen Sema Türk, AA muhabirine, TCG Barbaros'un ismini büyük Türk denizcisi Barbaros Hayrettin Paşa'dan aldığını, bu nedenle bahriyede özel bir yeri olduğunu söyledi.

        Fırkateynin 117 metre boyunda, 3 bin 350 ton tam deplasmanla 32 knota kadar sürat yapabildiğini belirten Türk, "Bu gemiler sahip olduğu imkan ve kabiliyetler ile her türlü görevi tek başına veya diğer savaş gemileriyle yerine getirebilen çok maksatlı fırkateynlerdir." ifadelerini kullandı.

        Türk, TCG Barbaros personeli olarak bayramda da görevlerinin başında olduklarını vurgulayarak, Türk milletinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

        Deniz Üsteğmen Rafet Güzey, icra edilen tüm görevlerin komuta kontrol sistemi üzerinden yürütüldüğünü, bu sistemin gemi üzerinde bulunan tüm sensör ve silahların en iyi şekilde kullanılmasını sağladığını anlattı.

        Porsun Astsubay Çavuş Hasan Şafak, harekat kapsamında kullanılmak üzere helikopter konuşlandırılabilen fırkateynin bu özellikleri ile arama kurtarma görevleri de icra edebildiğini ifade etti.

        Motorcu Astsubay Üstçavuş Oğuzhan Doğan, gemilerin gerek tekne yapısı gerekse sahip olduğu makine, elektrik, elektronik ve yardımcı sistemler ile çevre ve dünya denizlerindeki harekat alanlarında görev icra etme imkan ve kabiliyetinde olduğunu dile getirdi.

        Sözleşmeli Kazancı Çavuş Lütfi Tali de Barbaros sınıfı fırkateynlerin sahip olduğu ikmal kapasitesi ve sosyal imkanlarıyla gemi personelinin sağlık, iaşe ve diğer sosyal ihtiyaçlarını uzun süre hiçbir destek almadan karşılayabildiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

