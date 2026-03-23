        TCDD otla mücadele kapsamında tren yollarında ilaçlama yapacak

        Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünce, Gebze-Arifiye-Adapazarı ve Arifiye-Enveriye hatları üzerindeki gar, istasyon ve saydinglerde otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağı bildirildi.

        Giriş: 23.03.2026 - 13:24 Güncelleme:
        TCDD'den yapılan açıklamaya göre, mücadelede kullanılan ilaçların insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturduğu, belirtilen demir yolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

        Açıklamada, "Demir yolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 15 gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları önemle duyurulur." ifadelerine yer verildi.

        İlaçlama tarihleri ve güzergahları şu şekilde planlandı:

        30 Mart-10 Nisan'da Gebze-Yarımca, 13 Nisan-24 Nisan'da Yarımca-Derince, 27 Nisan-10 Mayıs'ta Derince-Derbent, 11 Mayıs-25 Mayıs'ta Derbent–Arifiye/Adapazarı kesimlerinde çalışma yapılacak.

        Çalışmalar, 1 Nisan-12 Nisan'da Arifiye-Osmaneli, 13 Nisan-19 Nisan'da Osmaneli-Bilecik, 20 Nisan-26 Nisan'da Bilecik-Bozüyük, 27 Nisan-3 Mayıs'ta Bozüyük–Eskişehir hat kesimlerinde gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

