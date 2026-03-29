        Serebral palsili TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencisinin hedefi bilim insanı olmak

        CEM ALİ KUŞ - Serebral palsili TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencisi Ufuk Can Sarmusak, hayalini kurduğu bilim insanı olma yolunda ilerleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 11:14
        İstanbul'da 2012 yılında 27 haftalık olarak 1 kilogram ağırlığında serebral palsili olarak dünyaya gelen 14 yaşındaki Sarmusak, tendon gevşetme ve kemik ameliyatları dahil 15 ameliyat geçirdi.

        Hastalığı nedeniyle zorlu çocukluk dönemi geçiren Sarmusak, hayata küsmeyerek ailesinin de desteğiyle eğitim hayatını sürdürdü.

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 495 puan alarak sıralamada yüzde 1'lik dilime giren Sarmusak, hayalini kurduğu TÜBİTAK Fen Lisesinin özel sınavında da başarılı olarak okula kayıt yaptırmaya hak kazandı.

        Lise eğitimi boyunca Bilim Olimpiyatlarına katılarak başarı elde etmeyi amaçlayan Sarmusak, hedeflediği üniversite eğitiminin ardından yapay zeka ve yazılım alanında öncü çalışmalar yaparak bilime hizmet etmek istiyor.

        - "Hedeflerime giden yolda LGS'de aldığım başarı bir başlangıçtı"

        Ufuk Can Sarmusak, AA muhabirine, hedeflerine giden yolda LGS'de aldığı başarının bir başlangıç olduğunu söyledi.

        İleri dönük büyük hayalleri olduğu için TÜBİTAK Fen Lisesi'ni tercih ettiğini belirten Sarmusak, "Ana hedefim yazılım ve yapay zeka alanında okumak." dedi.

        Sarmusak, LGS döneminde de çok çalıştığını, çalışma disiplinini devam ettirdiğini anlatarak, "Hedefim Bilim Olimpiyatlarına katılmak, sonrasında da TÜBİTAK'a bir proje göndermek. Ardından da üniversitede yazılım ve yapay zeka üzerine bir bölüm okumak. Yazılım üzerine olan enstitülerde, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi gibi birimlerde staj yapmak istiyorum. Orada çalışınca çok iyi birikim sahibi oluyorsun ve geleceğe hazırlanıyorsun." diye konuştu.

        - "Ufuk azmin başarı örneği"

        Anne Fatma Sarmusak da oğlunun çocukluktan itibaren hep bir idealinin olduğunu dile getirerek, fen lisesinde okumak istediğini kaydetti.

        Hayallerini gerçekleştirmesi için oğluna her türlü desteği vereceklerini belirten Sarmusak, "Şu anda hazırlık sınıfında okuyor. Bilim Olimpiyatlarına odaklandı. Buna yönelik hazırlanıyor ve çalışıyor. 'Ülkemde okuyacağım ve ülkem için çalışacağım.' diyor. Yazılım alanında iyi bir noktaya gelmek istiyor. Yapay zekayı düşünüyor. Zaman gösterecek, bizler onun arkasındayız. Okulu da zaten Ufuk'a destek veriyor." ifadelerini kullandı.

        TÜBİTAK Fen Lisesi psikolojik danışman ve rehberlik öğretmeni Merve Koçer ise Ufuk Can Sarmusak'ın, diğer öğrencilerden hiçbir farkının olmadığını, derslerinde inanılmaz çaba gösterdiğini anlattı.

        Sarmusak'ın hayallerine değinen Koçer, "Ufuk için azmin başarı örneği diyebiliriz. Öğrenciler okulumuza ilk geldiklerinde bir hafta boyunca oryantasyon eğitimi yapılıyor. Arkadaşları da onun özel durumunu o kadar güzel kabullendiler ve desteklediler ki bizim için de kıymetli olan bu. Ufuk'un Bilim Olimpiyatlarına da ilgisi yüksek. Olimpiyatlarda iyi bir noktaya gelerek ileride bilim adamı olmak istiyor. Biz de bu anlamda onu hep destekliyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

