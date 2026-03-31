        Kocaeli, Bolu, Düzce ve Sakarya'da Kosova-Türkiye maçı kurulan dev ekranlardan izlendi

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde oynanan Kosova-Türkiye mücadelesi, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Sakarya'da kurulan dev ekranlardan izlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 23:01 Güncelleme:
        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde vatandaşlar, maç heyecanını Kent Meydanı'nda kurulan dev ekran karşısında yaşadı.

        Karşılaşma öncesi İstiklal Marşı'nı coşkuyla okuyan çok sayıda vatandaş, meydanda milli maçı izledi. Taraftarlar, ellerinde Türk bayraklarıyla tezahürat yaparak A Milli Futbol Takımı'nı destekledi.

        - Düzce

        Düzce Belediyesince kent merkezindeki Millet Bahçesi'nde karşılaşma için dev ekran kuruldu.

        Ellerinde Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, açık havada izledikleri karşılaşma boyunca ay yıldızlı ekibe alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

        - Sakarya

        Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi'nde karşılaşma için dev ekran kuruldu.

        A Milli Futbol Takımı'nı desteklemek için bir araya gelen taraftarlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla ay yıldızlı ekibi destekledi.

        - Bolu

        Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından maç öncesinde 17 Temmuz Kapalı Spor Salonu'nda hazırlıklar yapılarak dev ekran kuruldu.


        Karşılaşmayı Vali Abdulaziz Aydın, daire müdürleri ve yüzlerce vatandaş izledi.

        Taraftarlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla maç boyunca ay yıldızlı takıma destekte bulundu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Uşak Belediye Başkanı, görevden uzaklaştırıldı
        Türkiye 5G'ye geçti
        "İran'a kara birlikleri yerleştirmenin 15 farklı yolu var"
        Kavganın gölgesinde gelen ölüm
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        Egemen Korkmaz maç sırasında yere yığıldı!
        Bugün ne oldu? 31 Mart 2026'nın haberleri
        Lavrov: Büyük ölçekli savaşa dönüşme ihtimali var
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        APP plaka değişiminde son gün yoğunluğu
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        Modern yaşamın bedeli: 10 yıl daha az yaşayacağız
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        "Aşık olan herkes etrafını satar"
        Kocaeli'nin fazla suyu Sapanca Gölü'ne gönderiliyor Özel hat kuruldu, baraj...
        Gebze Ticaret Odası dijital olgunlukta dünya ortalamasını geride bıraktı
        "Kötü koku" ihbarı ekipleri alarma geçirdi
        Yüzde 96 seviyesine ulaşan Yuvacık Barajı'ndan, Sapanca Gölü'ne 'can suyu'
        TEM'de 2 TIR ve 2 otomobil çarpıştı; araç kuyruğu dron kamerasında
        Kocaeli'deki kavgada 17 yaşındaki çocuğu öldüren zanlı tutuklandı
