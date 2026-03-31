Kocaeli, Bolu, Düzce ve Sakarya'da Kosova-Türkiye maçı kurulan dev ekranlardan izlendi

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde oynanan Kosova-Türkiye mücadelesi, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Sakarya'da kurulan dev ekranlardan izlendi.



Kocaeli'nin İzmit ilçesinde vatandaşlar, maç heyecanını Kent Meydanı'nda kurulan dev ekran karşısında yaşadı.



Karşılaşma öncesi İstiklal Marşı'nı coşkuyla okuyan çok sayıda vatandaş, meydanda milli maçı izledi. Taraftarlar, ellerinde Türk bayraklarıyla tezahürat yaparak A Milli Futbol Takımı'nı destekledi.



- Düzce



Düzce Belediyesince kent merkezindeki Millet Bahçesi'nde karşılaşma için dev ekran kuruldu.



Ellerinde Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, açık havada izledikleri karşılaşma boyunca ay yıldızlı ekibe alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.



- Sakarya



Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi'nde karşılaşma için dev ekran kuruldu.



A Milli Futbol Takımı'nı desteklemek için bir araya gelen taraftarlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla ay yıldızlı ekibi destekledi.



- Bolu



Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından maç öncesinde 17 Temmuz Kapalı Spor Salonu'nda hazırlıklar yapılarak dev ekran kuruldu.





Karşılaşmayı Vali Abdulaziz Aydın, daire müdürleri ve yüzlerce vatandaş izledi.



Taraftarlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla maç boyunca ay yıldızlı takıma destekte bulundu.







