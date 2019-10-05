Kadın işletmeci elleriyle yetiştirdiği ayvaları 10 farklı ülkeye ihraç ediyor Babasından çiftçiliği devraldı, 10 ülkeye ayva ihracatı yapıyor Eşme ayvasını dünyaya tanıtmak için işçilerle birlikte tarladan çıkmıyor

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan Saniye Tercan, traktörü ile gittiği ayva bahçelerinde işçileri ile çalışarak elleriyle ürettiği ayvaları 10 farklı ülkeye ihraç ediyor.



Kocaeli’nin Kartepe ilçesine bağlı Eşme Mahallesi’nde yaşayan 48 yaşındaki Saniye Tercan, kadın başına yetiştirdiği ayvaları 10 farklı ülkeye ulaştırıyor. Çiftçi bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Tercan, anne ve babasının yaşlanması ile işleri devraldı. Ayvası ile meşhur olan ilçede çiftçilik yapmaya başlayan Tercan, tarlada çalışmaktan hoşlandığı tarlada ürettiği ayvaları tüm dünyaya ihraç etmek için yıllardır çalışıyor. Yetiştirdiği ayvaları mahalleye getirttiği aracı firmalar ile Almanya, İngiltere, Rusya başa olmak üzere 10 farklı ülkeye ihraç ediyor. Mahallede bulunan diğer çiftçilerin de ürettikleri ayvaları dış piyasada pazarlayabilmesi için çabalayan Tercan, Eşme ayvasının tüm dünyada bilinmesini hedefliyor.



Traktör sürüyor, tarlada işçilerle ayva topluyor

Yetiştirdiği ayvaların lezzetli ve sağlıklı olması için zamanının büyük kısmını ayva bahçelerinde geçiriyor. Her gün sabahın erken saatlerinde uyanan Tercan, ayva bahçesine gidiyor. Ağaçların ilaçlanması, gübre ve çapa gibi birçok işlemi kendi elleriyle yapan Tercan, hasat döneminde de farklı ihracatçı firmaları ilçeye getirerek, emeklerini tüm dünyaya ulaştırmaya çalışıyor. İlçeye gelen mevsimlik işçilerle birlikte ayva toplayıp kilolarca ağırlıktaki kasaları römorka taşıyan Tercan, çevresindeki vatandaşlara azmi ile örnek oluyor. İşini çok severek yaptığını söyleyen Tercan, en büyük hayalinin ise insanların sağlıklı olmasını ve güzelleşmesini sağlayacağına inandığı ayvaları tüm dünyaya ulaştırmayı hedeflediğini ifade etti.



“Ürettiğim ürün güzel olunca keyif alıyorum”

Ürettiği ayvaları yabancı ülkelerdeki inşaların masalarına ulaştırdığı yaşam hikayesini anlatan Tercan, “Meyve üreticisinin bir kızı olarak hayata devam ediyorum. Anne ve babamın yaşlılığı nedeni ile bu işe başladım. İlgilenmeye başlayınca çok merak ettim. Özenerek bu işte kendimi geliştirmeye özen gösterdim. Hala kendimi bu alanda geliştirmeye çalışıyorum ve bu şekilde üretim yapıyorum. Ürettiğim ürün güzel olunca keyif alıyorum. Çalışmak, ürün yetiştirmek ve toplamak güzel. Biz de şu anda hasat zamanındayız. Keyifle ürünlerimizi topluyoruz. Gün içinde sabahları kalktığımda işçilerin düzenini ayarlıyorum. İşçileri bahçeye getiriyorum ve onlarla birlikte çalışmaya başlıyorum. Onlarla bir işçi gibi değil de arkadaşmışız gibi çalışmaya gayret gösteriyorum. Onlar da zevkle çalışıyorlar. Ürünümüzü de güzel yetiştirmişsek zevkle topluyoruz. Ürünlerimizin sadece iç piyasada satılması için değil, ihraç edilmesi için de gayret gösteriyoruz. Bazı ihracatçı firmaları beldemize getirerek ürünümüzü onlar aracılığı ile ihraç etmeye gayret gösteriyoruz” dedi.



“Tarım yapmak bir kadın için çok zor”

Güneşin altında tarlada çalışmanın zorluğuna karşı yaptığı işten zevk aldığını belirten Tercan, ayvanın faydalarına da değinerek, “Ben Eşme ayvasının unutulmasını istemiyorum. Daha çok tanıtımını yaparak Eşme ayvasının çoğalmasını, tüm dünyaya yayılmasını arzu ediyorum. Bu yüzden aracı firmaları beldemize getirip onların aracılığıyla ihraç ediyoruz. Bir işi yaparken mutlu olmazsanız, o işte mutlu olamazsınız. Ben de mutluyum. Sevgimi katarak ayvaları yetiştiriyorum. Tüm insanların tüketmesine yardımcı oluyorum. Tarım yapmak bir kadın için çok zor. Bizim ülkemizde de insan tarımla uğraşmayı çok istemiyorlar. Güneşin altında çalışmak, toprakla uğraşmak çok yorucu. Ama hiçbir şey o kadar kolay değil. Ben keyifle yapıyorum, yorulmuyorum. Ayvayı yiyen insanlar dinamik, sağlıklı oluyor ve güzelleşiyor. Biz de bu amaçla insanlara bu ayvayı ulaştırıp sağlıklı ve güzel kalmaları için gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

KOCAELİ 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:29

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