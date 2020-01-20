KOMEK’ten “Mutlu Şehir Kocaeli” resim yarışması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Mutlu Şehir Kocaeli” teması ile resim yarışması düzenleyecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, her yıl resim branşı kursiyerleri arasında düzenlediği resim yarışmasını, bu yıl “Mutlu Şehir Kocaeli” teması ile gerçekleştirecek. Yarışmanın başvurusu süresi başladı. Yarışmaya katılmak isteyen Resim branşı kursiyerleri başvurularını KOMEK’in resmi internet sitesi üzerinden yapabilecek. Yarışmanın son başvuru tarihi 27 Nisan 2020 olarak belirlendi. Eserler 30 Nisan 2020 Perşembe gününe kadar Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü Leyla Atakan Kültür ve Eğitim Merkezi Halkla İlişkiler Birimi’ne teslim edilecek. Eserleri değerlendirecek olan seçici kurul ise 7 Mayıs 2020 Perşembe günü toplanarak dereceye giren resimleri belirleyecek. Yine aynı gün sonuçlar açıklanacak.

Yarışmada yağlı boya tekniği kullanılabilecek. Kursiyerler belirtilen teknikte, istedikleri ebattaki eserlerle yarışmaya dahil olabilecek. Yarışmaya, seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları dışında, 20192020 eğitim öğretim yılında KOMEK resim kursunda eğitim alan kursiyerler katılamayacak. Jüri değerlendirmesi sonucu dereceye giren ilk dört resim KOMEK genel sergisinde sergilenebilecek. Katılımcılar anlatım biçiminde ve resim boyutunda özgür olacak.

Yarışma, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da para ödüllü olacak. Yarışmada dereceye giren ilk dört esere 2 bin TL para ödülü verilecek.

KOCAELİ 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:44

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