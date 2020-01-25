Emniyet müdür yardımcısının eşi hayatını kaybetti

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– Kocaeli’de İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selçuk Özdemir’in eşi, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selçuk Özdemir’in eşi Ersin Yeşim Yıldırım, 15 Ocak günü rahatsızlanarak KOÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yeşim Özdemir, 10 gün süren tedavisi sonrasında yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bir çocuk annesi Özdemir’in naaşı yapılacak işlemleri sonrasında defnedilmek üzere memleketi Çankırı’nın Bayramören ilçesi Dalkoz köyüne gönderileceği öğrenildi.

KOCAELİ 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:42

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