Büyükşehir’den köylere hizmet yağmuru

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Büyükşehir’den köylere hizmet yağmuru

İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal kesimde bulunan mahallelerdeki 8 bin 246 projeye destek sağladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal kesimde bulunan mahallelerdeki 8 bin 246 projeye destek sağladı.
Kocaeli genelinde köy ve mahalle muhtarlarına çok sayıda hizmet sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tüm bu hizmetleri tek bir çatı altında toplamak için Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nı kurdu. Başkanlık altında bulunan Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü ve Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ile köylere hizmet verdi. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Müdürlüğü kurulduğu günden bugüne kadar yaklaşık 8 bin 246 projeye destek sağladı. Köylere 479 adet fırın yapıldı. Köylerin toplantı salonu, köy odası, köy konağı gibi ortak alanlarının bakım onarım ve tadilat çalışmalarına malzeme desteği verildi. Bu zamana kadar Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü Bin 7 sosyal tesise malzeme desteği verdi. Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü köylere 5 yılda 119 su deposu, 155 adet köy çeşmesi yaptı. Köylerdeki 530 mezarlığın çevre düzenlemesi, 45 eski köy okulu, 236 mahalle konağı, 95 muhtarlık ofisi ve 480 eğitim kurumunun bakım onarım ve tadilat çalışmasını yaptı.
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü kırsal bölgelerdeki çiftçilere destek verdi. Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü kurulduğu günden bugüne 750 çiftçiye yüzde 50 hibeli bin 500 adet sera naylonu desteği sağladı. 3 bin 360 toprak analizi ve çiftçilere gübreleme ile bitki besleme konularında bilgi verildi. Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Ziraat mühendisleri her yıl 2 bin 500 sera, bağ, bahçe ve tarla gibi üretim sahalarının kontrollerini gerçekleştirdi. Bu zamana kadar 9 bin 900 çiftçiye yüzde 50 hibeli 5 Bin 100 Ton yem bitkisi tohumu desteği sağlandı.
Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, kırsal mahallelere geri dönüşü sağlamak, istihdamı arttırmak, zorunlu besin ihtiyacını karşılamak amaçları ile doğal salma yumurta tavukçuluğu projesi uyguladı. Bu zamana kadar 100 çiftçiye 26 bin adet tavuk, 50 takım kümes ekipmanı ve 7 adette kümes yapıldı. 2019 yılında Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi bünyesinde hammadde ihtiyacına yönelik ArGe kapsamında 30 çiftçiye yüzde 50 hibeli 43 bin sebze tohumu desteği verildi. Yapılan bu proje ile 450 dekar alan desteklenmiş, bu zamana kadar ise 100 çiftçiye 850 bin adet sebze tohumu desteği, 150 çiftçiye yüzde 50 hibeli 450 adet organik ilaç desteği verildi.
Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, 2019 yılında Kocaeli’nde önemli bir etkinlik düzenledi ve 2. Doğu Marmara Tarım, Hayvancılık ve SeraSebze ve Süs Bitkileri Fuarı gerçekleştirildi. 610 Mart 2019 tarihleri arasında 5 gün süren fuara 200 marka, 100 firma ve 10 ilden 150 bin ziyaretçi katılım sağladı. Ayrıca çiftçiler eğitim gezileri, fuar organizasyonları yapılarak modern tarım teknikleri çiftçiler ile paylaşıldı.
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü muhtarlık ziyaretleri ve koordinasyon toplantıları yaptı. 2019 yılında 358 koordinasyon toplantısı yaptı. 2019 yılında Muhtar Aktif Bilgi Sistemi’ne gelen 4 bin 628 adet talebe cevap verildi. Bu zamana kadar 8 bin 998 adet talep başvurusu sonuçlandı. Bu zamana kadar muhtarlık bürolarına toplamda 5 bin 800 adet plastik masa, 15 bin 700 adet plastik tabure, 16 bin 200 adet plastik sandalye ve 180 takım ofis mobilyası tedarik edildi.

KOCAELİ

27 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:41
  • GÜNEŞ 08:09
  • ÖĞLE 13:18
  • İKİNDİ 15:53
  • AKŞAM 18:17
  • YATSI 19:40
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kağıtspor Voleybol Takımı liderlik yarışını sürdürüyor
YEREL HABERLER Kağıtspor Voleybol Takımı liderlik yarışını ...
İzmit Belediyespor U-16 Kadın Basketbol Takımı şampiyon oldu
YEREL HABERLER İzmit Belediyespor U-16 Kadın Basketbol Takımı ...
Doğa yürüyüşüne çıktılar, yarım ton çöp topladılar
YEREL HABERLER Doğa yürüyüşüne çıktılar, yarım ton çöp topladılar
İtfaiyeden, KOÜ Hastanesi çalışanlarına eğitim
YEREL HABERLER İtfaiyeden, KOÜ Hastanesi çalışanlarına eğitim
Sokak hayvanlarını sahiplendirme rekoru kırıldı
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarını sahiplendirme rekoru kırıldı
Darıca’da toplanan yardımlar dualarla Elazığ’a gönderildi
YEREL HABERLER Darıca’da toplanan yardımlar dualarla Elazığ’a ...
KOAH hastası nefes almak için çıktığı balkondan düşüp, öldü 
YEREL HABERLER KOAH hastası nefes almak için çıktığı balkondan ...
Halk kütüphanesi ara tatilde öğrencilerin uğrak mekânı oldu
YEREL HABERLER Halk kütüphanesi ara tatilde öğrencilerin uğrak ...
Dilovası Belediyesi’nden et denetimi
YEREL HABERLER Dilovası Belediyesi’nden et denetimi
Dünya evine giren çiftler en mutlu günlerinde depremzedeleri unutmadı İmzayı atıp depremzedeler için yardıma koştular
YEREL HABERLER Dünya evine giren çiftler en mutlu günlerinde ...
Hava almak için çıktığı balkondan düşen yaşlı adam öldü
YEREL HABERLER Hava almak için çıktığı balkondan düşen yaşlı adam ...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri deprem bölgesinde yaraları sarıyor
YEREL HABERLER Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri deprem ...
İzmit Körfezi'nde deniz anası istilası
YEREL HABERLER İzmit Körfezi'nde deniz anası istilası
Özel öğrenciler iletişim becerilerini müzikle geliştiriyor
YEREL HABERLER Özel öğrenciler iletişim becerilerini müzikle ...
Başkan Bıyık, Bayramoğlu’nda vatandaşları dinledi
YEREL HABERLER Başkan Bıyık, Bayramoğlu’nda vatandaşları dinledi
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
Dilovası Belediyesi ve Kızılay’dan depremzedeler için yardım kampanyası
YEREL HABERLER Dilovası Belediyesi ve Kızılay’dan depremzedeler için ...
Gölcük depremini yaşayan Kocaelililer’den Elazığlı depremzedeler için kampanya Depremzedelere giden yardım çuvalının üzerindeki “Yıkanmış ve ütülü kıyafetler vardır. Depremi en ağır şekilde yaşayan insanlar olarak yanınızdayız. Acınız acımız, geçmiş olsun” notu dikkat çekti
YEREL HABERLER Gölcük depremini yaşayan Kocaelililer’den Elazığlı ...
İzmit'te, Elazığ depremzedeleri için yardım kampanyası
YEREL HABERLER İzmit'te, Elazığ depremzedeleri için yardım ...
Çayırova Belediyesi’nden depremzedeler için yardım kampanyası
YEREL HABERLER Çayırova Belediyesi’nden depremzedeler için yardım ...
Kartepe Yüzme Havuzu’nda hummalı çalışma
YEREL HABERLER Kartepe Yüzme Havuzu’nda hummalı çalışma
Dolgu alanı meyve bahçesi oldu
YEREL HABERLER Dolgu alanı meyve bahçesi oldu
Rum çocuklarının eğitim gördüğü tarihi okul hükümet konağı oldu
YEREL HABERLER Rum çocuklarının eğitim gördüğü tarihi okul hükümet ...
Tek katlı ev yangında küle döndü
YEREL HABERLER Tek katlı ev yangında küle döndü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X