KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarının Gölcük ilçesinde hizmet veren Değirmendere Kurs Merkezi yeni yerine taşındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları’nın (KOMEK) Gölcük ilçesinde hizmet veren Değirmendere Kurs Merkezi yeni yerine taşındı. KOMEK Değirmendere Kurs Merkezi bundan böyle Merkez Mah. Mithat Gürses Caddesi Değirmendere Kapalı Otoparkının 4. katında hizmet verecek. Modern bir alanda hizmet verecek olan kurs merkezinde 6 derslik bulunuyor. Ayrıca öğretmenler ve idareci odalarının yer aldığı kurs merkezinde baybayan mescit ile Gölcük Belediyesi ile ortaklaşa kullanılacak 120 kişi kapasiteli çok amaçlı salon yer alıyor.

KOMEK Değirmendere Kurs Merkezi’nin Değirmendere kapalı otoparkının en üst katında hizmet verecek olması, kursiyerlere ulaşım açısından önemli avantaj sağlayacak. Bunun yanı sıra otopark içinde bulunan asansör imkanı yürüme sorunu olan vatandaşlara kolaylık sağlayacak. KOMEK Değirmendere Kurs Merkezi’nin eski yeri derslik ve yer açısından olması nedeniyle bekleyen kursiyer sayısında artış meydana geldi. Ancak kurs merkezinin yeni yerine taşınmasının bu sorunu ortadan kaldırdı. Değirmendere kurs merkezi önümüzdeki eğitim döneminde daha fazla kursiyer ile eğitim yoluna devam edebilecek. Kurs merkezi yeni eğitim dönemine 502 kursiyer ile girdi.

KOMEK Değirmendere Kurs Merkezi’nde vatandaşlara, İngilizce, Almanca, bilgisayar işletmenliği, bilgisayarlı muhasebe, örgü, takı tasarımı, ahşap boyama, pulboncuk dikişleri, Kur’anı Kerim, giyim ve mefruşat branşlarında eğitim veriliyor.

KOCAELİ 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:31

GÜNEŞ 07:57

ÖĞLE 13:19

İKİNDİ 16:05

AKŞAM 18:32

YATSI 19:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.