'Sıtma' tepki verdi, uyuşturucular ele geçirildi

KOCAELİ´nin Dilovası ilçesinde, jandarmanın bir araçta narkotik köpeği `Sıtma´ ile yaptığı aramada, 2 bin 475 adet ecstasy hap, 2 kilo 2 gram bonzai ve 8 gram esrar ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dilovası Demirciler Mahallesi´nde bir aracı durdurarak, narkotik köpeği Sıtma´ ile arama yaptı. Sıtma´nın tepki vermesi üzerine aracın bölmelerine gizlenmiş vaziyette 2 bin 475 adet ecstasy hap, 2 kilo 2 gram bonzai ve 8 gram esrar ele geçirildi. Jandarma olayla ilgili olarak 2 kişiyi gözaltına aldı.



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