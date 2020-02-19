Gebze’de 190 engelli iş sahibi oldu

İŞKUR işbirliğinde düzenlenen İş Arayan Engelliler ve İş Veren Firmalar buluşmasına katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, dı. Başkan Büyükgöz, Ocak ayında ilçede yaşayan 190 engelli bireyin iş sahibi olduğunu söyledi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İŞKUR işbirliğinde Gebze Kültür Merkezi’nde düzenlenen İş Arayan Engelliler ve İş Veren Firmalar buluşmasına katıldı. Programa Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, GTO Başkanı Nail Çiler, İŞKUR Şube Müdürü Nurullah Karataş ve vatandaşlar katıldı. Programda kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gönlümüze engel koymazsak engel diye bir şey yok. İŞKUR Ocak ayında 190 engelli kardeşimizi iş sahibi yapma başarısını göstermiş. Belediye olarak istihdam masası oluşturduk. Bin 200 civarında kardeşimize iş bulmalarında yardımcı olduk” dedi.

Sanayinin başkenti olan Gebze’ye katkı vermeye devam edeceklerini söyleyen Büyükgöz, “KOMEK ve GESMEK çatısı altında açılan meslek edindirme kurslarımızı da sürdürüyoruz. Bir meslek veya bir vasıf edinmek isteyen kardeşlerimize bu kurumlarımızın kapısı her zaman ardına kadar açık” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından iş veren temsilcileri ve iş arayan katılımcılar belirlenen program dahilinde istişarede bulundu.

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