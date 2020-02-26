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Sosyal medyadan satılmaya çalışılırken ele geçirilen kaplumbağalar yeni yuvasında sağlığına ...

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından sosyal medyada satılmaya çalışılırken film gibi operasyonla ele geçirilen 8 adet timsah yiyen ve 4 adet mahmuzlu kaplumbağaların yuvası tedavi altına alındıkları doğal yaşam parkı oldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yaban hayvanlarını koruma faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu koruma faaliyetleri kapsamında DKMP Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yapılan bir ihbarı değerlendirerek 8 adet timsah yiyen (alligator tortoise) ve 4 adet mahmuzlu kaplumbağaya el koydu. Sosyal medyada egzotik kaplumbağa satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, internete satış ilanı veren şahısla pazarlık yapmak üzere müşteri olarak görüştü. Görüşme sonucunda 8 adet timsah yiyen ve 4 adet mahmuzlu kaplumbağa için 16 bin 400 TL karşılığında anlaşma sağlanarak bir buluşma gerçekleştirildi. Buluşma sırasında satışı yapılmaya çalışılan hayvanların yurda giriş belgeleri ve faturaları ibraz edilemeyince söz konusu hayvanlara ekipler tarafından el konuldu. Yasa dışı hayvan ticareti yapan şahıs hakkında idari işlem başlatılarak 7 bin 667 TL idari para cezası uygulandı.

Karantinadan çıkan kaplumbağaların yeni yuvası doğal yaşam parkı olacak
Ele geçirilen 12 kaplumbağa ise Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı olma özelliğini taşıyan Kocaeli’nin Karatepe ilçesindeki Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Merkezde kaplumbağalar ekipler tarafından karantina altına alındı. Karantina sürecinde yapılan tüm kontrollerde kaplumbağaların herhangi bir virüs taşımadığı belirlendi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde ayrıca kaplumbağaların sağlık durumlarının iyi oluğu belirlendi. Gözetim altında olan timsah yiyen kaplumbağalar kış uykusuna yatarken, mahmuzlu kaplumbağalar ise her gün marul ile besleniyor. Kaplumbağalar, tamamlanan sağlık kontrollerinin ardından Ormanya Doğal yaşam Parkı’nda bulunan hayvanat bahçesindeki yeni yuvalarına taşınacak.

“Onların ekosistemlerine uygun alanlarında ziyarete açık hale getirilecekler”
Kaplumbağaların sağlık durumları hakkında bilgiler veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürü Ömer Bahadır Özyılmaz, “Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince sosyal medya yoluyla kaçak bir şekilde satışı yapılmaya çalışılan kaplumbağalar ile ilgili yapılan operasyonda 12 adet kaplumbağa ele geçirildi. Bunların 8 adeti timsah sırtlı kaplumbağa, 4’ü Afrika mahmuzlu kaplumbağası. Kaplumbağalar aban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezimize getirildi. Burada veteriner hekimlerimizce gıda, vitamin ve kalsiyum gibi takviyelerde bulunuldu. Akabindeki süreçte karantina süreci başlatıldı. Bu süreçte gözlem ve takviye çalışmaları yapıldı. Şu anda rehabilitasyon sürecimiz devam ediyor. Bu süreç tamamlandıktan sonra çocuk hayvanat bahçemizde onların ekosistemlerine uygun alanlarında ziyarete açık hale getirilecekler” dedi.

“Timsah sırtlı kaplumbağaların nesli tükenmek üzere”
Ele geçirilen kaplumbağaların türleri hakkında önemli bilgiler veren Özyılmaz, timsah sırtlı kaplumbağaların neslinin tükenme tehlikesi altında olduğunu ifade ederek, “Timsah sırtlı kaplumbağalar Amerika Kıtası’nda yaşamaktadır. Bunlar nesli tükenmekte olan türler arasında yer almaktadır. Timsah sırtlı kaplumbağalar etobur hayvan türleri arasında yer aldığı için et destekli gıdalarla beslenmekte. Aynı zamanda 90 kilogram ağırlığa ulaşarak 200 yıl yaşayabilmektedir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan merkezimize kontrol altına alınan 4 adet Afrika mahnuzlu kaplumbağalar ise Kuzey ve Orta Afrika bölgelerinde yaşamakta. Otçul bir türdür. Genelde sıcak havalarda yerin altına tünel kazarak serinlemekte ve sulu gıdalara ulaşmaktadır. Onlar da yine sergi alanında ziyaretçilerle buluşacaklardır” diye konuştu.

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