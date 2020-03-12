Kocaeli’de virüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan etkinlikleri iptal edildi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, halk sağlığının korunması ve virüslere karşı alınan tedbirler kapsamında 23 Nisan festivali ve bazı planlanan etkinliklerin iptal edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamalar sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doc. Dr. Tahir Büyükakın, ilde alınan tedbirler hakkında bilgiler verdi. Halk sağlığını korumak amacıyla virüse karşı önleyici tedbirler alındığını ifade eden Büyükakın şöyle konuştu: “Dezenfektasyon işlemiyle ilgili tüm önleyici malzemeler kurumumuz tarafından tedarik edilmiştir. Yaklaşık 10 milyon m2’lik alanı dezenfekte edecek malzeme depolanmıştır. Büyükşehir’e bağlı tramvay ve otobüslerimizde dezenfekte işlemleri düzenli olarak devam etmektedir. Özel halk otobüslerinde de dezenfekte işlemi başlatılmıştır.”

“Halkımızın yoğun olarak kullandığı hizmet binalarımız, otobüs durakları ve terminal gibi alanlarda gerekli tedbirler alınmıştır. Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamalar çerçevesinde ihtiyaç duyulması halinde okullarımız ve ibadethanelerde de gerekli dezenfekte işlemleri yapılacaktır. İlimiz dahilinde dezenfekte malzemesiyle ilgili fahiş fiyat uygulaması ve stoklama yapmak isteyenlere karşı Ticaret Bakanlığı’na bağlı ekiplerle birlikte zabıta personelimiz düzenli denetlemeler yapmaktadır.

“Sağlık Bakanlığı’mızca virüsün çocuk, engelli ve yaşlılarda etki alanının daha yüksek olduğunun ifade edilmesi üzerine daha önceden yapılması planlanan aşağıdaki etkinlikler iptal edilmiştir. Her yıl 23 Nisan Çocuk Şenliği’nde Kocaeli’nde 41 ülkeden 1000 çocuğumuzu misafir ediyorduk. Bu yıl şenliğimize yabancı ülkelerden çocukların katılımı iptal edilmiştir. Bu kapsamda il dışı gezi programları iptal edilmiştir. Kocaeli Valiliği, Sağlık İl Müdürlüğü ve ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon halinde çalışmalarımız devam etmektedir.”

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