(Görüntülü) İstanbul ile Kocaeli'yi bir üstgeçit birbirine bağlıyor

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesi ile İstanbul'un Tuzla ilçesini birbirine bağlayan üstgeçidi kullanan yüzlerce kişi, yasağa rağmen her gün 2 il arasında geçiş yapıyor.<br>İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında çıkarılan genelge ile büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak'a giriş çıkışlar 3 Nisan tarihinden itibaren 15 gün süre ile yasaklandı. Ancak Tuzla Şifa Mahallesi ile Çayırova Şekerpınar Mahallesi arasındaki üstgeçit, geçişlerin yasaklandığı İstanbul ile Kocaeli'yi birbirine bağlıyor. Her gün Kocaeli'de yaşayan birçok kişi bu üstgeçidi kullanarak Şifa Mahallesi'nde bulunan İETT garajına giderek şehir içi otobüsler ile İstanbul'un her yerine gidebiliyor. Aynı şekilde İstanbul'da yaşayan ve Kocaeli'de işi olan kişiler de üstgeçitten geçerek toplu taşıma ile istedikleri yere ulaşabiliyor. Üstgeçitte herhangi bir denetim ise uygulanmıyor.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli <br>2020-04-07 14:22:33<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.