Ormana yapılan kaçak ahırlar yıkıldı

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<br>Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde hayvan yetiştiricileri tarafından ormanlık alana yapılan kaçak ahırlar yıkıldı.<br>Körfez ilçesinin Yukarı Hereke ve Cumhuriyet mahallelerinde ormanlık alanda hazine arazilerine hayvan yetiştiricileri tarafından ahırlar yapıldığı tespit edildi. Jandarma ile bölgeye giden belediye ekipleri, yıkımına karar verilen 5 ahır ve kulübeyi iş makineleriyle yıktı. Şahıslar hakkında tutanak tutularak bölgede hazine arazileri üzerinde ahır yapımına izin verilmeyeceği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI<br>2020-05-14 13:13:00<br>

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