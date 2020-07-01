Çocuğa cinsel istismardan hükümlü firari yakalandı

'Anneannem ve ben'

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<br>İZMİT (Kocaeli), (DHA)-KOCAELİ´de, `Çocuğun cinsel istismarı´ ve `Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak´ suçlarından hakkında kesinleşmiş 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan A.Ö. (46), saklandığı adreste yakalandı.<br>Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, hakkında `Çocuğun cinsel istismarı´ ve `Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak´ suçlarından kesinleşmiş 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.Ö.´nün Kandıra ilçesinde saklandığını belirledi. Tespit edilen adrese baskın yapan ekipler, A.Ö.´yü yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen A.Ö., tutuklanarak, cezaevine gönderildi.<br> <br>DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN<br>2020-07-01 16:35:23<br>

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