Arazi anlaşmazlığında üvey kardeşini öldürdü

'Anneannem ve ben'

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<br>Selda Hatun TAN/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Kandıra ilçesinde, Ali Parmaksız (63) arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı üvey kardeşi Osman Yavaş´ı (61) tüfekle vurarak öldürdü.<br>Olay, saat 13.30 sıralarında, Kandıra ilçesi Babalı Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Ali Parmaksız ile üvey kardeşi Osman Yavaş arasında bahçede tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali Parmaksız, yanında getirdiği tüfek ile Osman Yavaş´a ateş etti. Çevredeki mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, göğsünden vurulan Osman Yavaş´ı olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama döndüremedi.<br>İncelemenin ardından Osman Yavaş´ın cansız bedeni morga kaldırılırken, jandarma, Ali Parmaksız´ı gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kandira Selda Hatun TAN<br>2020-07-02 15:22:18<br>

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