İzmit Sanayi Sitesinde dükkanlara silahlı saldırı: 3 yaralı 3 kişiyi yaralayan şahıs bölgede vatandaşlar tarafından linç edildi

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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan sanayi sitesinde esnafın dükkanlarına açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı.

İzmit Sanayi Sitesinde bir kişi tarafından dükkanlara ateş açıldı. 3 kişiyi yaralayan şüpheli, çevredeki vatandaşlar tarafından linç edildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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