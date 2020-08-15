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Kaldırıma çıkan motosikletten düşen 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Feci kazada ölen ve yaralanan 2 kişinin de kasksız olduğu ortaya çıktı

İHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin kaldırıma çıkarak metrelerce sürüklendiği kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Motosikletteki 2 kişinin de kasksız olduğu öğrenildi.

Kaldırıma çıkan motosikletten düşen 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Feci kazada ölen ve yaralanan 2 kişinin de kasksız olduğu ortaya çıktı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin kaldırıma çıkarak metrelerce sürüklendiği kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Motosikletteki 2 kişinin de kasksız olduğu öğrenildi.
Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi İnönü Mahallesi Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Yerleşkesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Recep Öztürk idaresindeki 34 AZ 9895 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak kaldırıma çıkıp metrelerce sürüklendi. Kazada motosiklette bulunan sürücü Recep Öztürk ve beraberindeki Ferhat Toktaş (19) yaralandı.

Kazada yaralanan genç hayatını kaybetti
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Recep Öztürk Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Ferhat Toktaş ise Gebze ilçesinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ferhat Toktaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Motosikletteki 2 kişinin de kasksız olduğu belirlendi
Öte yandan, ekiplerce olay yerinde yapılan incelemelerde motosiklette bulunan 2 kişinin de kasksız ve sürücünün ise 0,89 promil alkollü olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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