İMEAK DTO’dan “Gemi Acenteliği Yenileme” semineri

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi tarafından düzenlenen seminerde 16 kişi “Gemi Acentesi Personel Tanıtım Kartı”nı yeniledi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şubesi, pandemi sürecinde de üyeleri için eğitimlere devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen “Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri” ile 16 kişi “Gemi Acentesi Personel Tanıtım Kartı”nı yenileme imkanına kavuştu. Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri, 13 Ağustos’ta İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Meclis Salonu'nda gerçekleşti. Kocaeli Liman Başkanlığı'ndan Uzman Halil Yasin Uzuner ve Ahmet Baki Aygün tarafından verilen eğitim seminerinde "Liman Tek Pencere (LTP) Sistemi” konusu anlatıldı. Korona virüs önlemleri kapsamında sınırlı sayıda gerçekleştirilen seminere 16 kişi katıldı.

Seminerde geminin limana varışından ve çıkışından önce acenteler tarafından yapılan bildirimlerin tek bir veri tabanından girilmesi, farklı kurum ve kuruluşlar ile liman işletmelerince ihtiyaç duyulan bilgilerin bu veri tabanından alınması, kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen izinlerin ve yapılan işlemlerin tek bir sistemde görülmesini sağlayan “Liman Tek Pencere (LTP) Sistemi” hakkında katılımcılara detaylı bilgi verildi. Ardından katılımcılar, sistem ile ilgili karşılaştığı problemleri aktardı ve çözüm önerileri sunuldu.

Eğitim sonrası konuşan İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, "Gemi Acenteleri Yönetmeliği gereğince 5 yıllık kullanım süresi dolmak üzere olan Acente Tanıtım Kartı sahipleri, belli dönemlerde İMEAK Deniz Ticaret Odamız tarafından düzenlenen eğitimlere katılarak, belgelerinin sürelerini uzatabilir. Bu imkanı denizcilerimize sağlayabildiğimiz için mutluyuz. Yeni belgelerin denizci arkadaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Doğusel, daha sonra tüm katılımcılara sertifikalarını tek tek takdim etti.

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