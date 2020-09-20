Kadınların etek altı fotoğraflarını çeken kişi gözaltına alındı 

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Haluk TURGUT/DARICA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde, cep telefonunun kamerasıyla kadınların etek altı fotoğraflarını çeken Sezai S. (49) gözaltına alındı.

Darıca Osmangazi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan bankamatiklerden para çeken kadınların arkasına yanaşarak, cep telefonunun kamerasıyla etek altından fotoğraflarını çeken kişi kadınlar tarafından fark edildi. Kadınların şikayette bulunması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, verilen eşkâl doğrultusunda arama çalışması başlattı. Kimliği belirlenen Sezai S. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polis, Sezai S.´nin cep telefonunda kadınlara ait çok sayıda fotoğraf olduğunu tespit etti. Sezai S. gözaltına alınarak, emniyet müdürlüğüne götürülürken, cep telefonuna el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Haluk TURGUT

2020-09-20 20:56:14



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