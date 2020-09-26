Kandıra'da orman yangını (2)

İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi

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SÖNDÜRÜLDÜ

Kocaeli´nin Kandıra ilçesi Akçaova Mahallesi Akıncı mevkiinde çıkan yangın söndürüldü. Orman ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra yangına helikopterle de havadan müdahale edildi. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek oldu. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kandira Murat HAZER

2020-09-26 19:17:19



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