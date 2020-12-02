Emekli polis memuru koronavirüsten yaşamını yitirdi

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Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´de emekli polis memuru Bülent Aytar (59), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Emekli olduktan sonra Kocaeli´ye yerleşen Bülent Aytar, bir süre önce koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedavi altına alındı. 5 yıl önce emekli olan Bülent Aytar, önceki gün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Bülent Aytar'ın cenazesi İzmit Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, emekli polis memurunun ölümü üzerine taziye mesajı yayımladı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2020-12-02 10:45:47



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