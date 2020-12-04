Hat 200’de sefer saatleri değişti

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İzmit İstanbul seferlerini yapan hatlarda düzenleme yapıldı.

Korona virüs salgınında artan tablonun önüne geçmek için hafta içi ve hafta sonu kısıtlama kararı alındı. Bu kapsamda cuma günü 20.00’dan pazartesi 05.00’a kadar tam kapsamlı kısıtlama uygulanacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu kısıtlamadan muaf vatandaşların ulaşımı için yeni kararlar aldı. Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 200 numaralı İzmit Kartal hattında sefer saatleri yeniden belirlendi. Kısıtlama günlerinde Hat 200 İzmit Kuzey Terminalinden kalkış saatleri 06.30, 07.30, 08.30, 17.30,18.20 ve 20.00 olarak, Kartal Peronlarından kalkış saatleri ise 07.30, 08.30, 09.00, 18.30, 19.30 ve 20.00 olarak belirlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Sabiha Gökçen Havalimanı’na hizmet verdiği Hat 250 ve Hat 250G seferlerinde ise kısıtlama olmadan sistemde belirlenen sefer saatlerinde hizmet verecek.

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSU Genel Müdürlüğü Darıca ve İzmit ilçelerinde çalışma yapacak. Çalışma süresince araç geçişine izin verilmeyen güzergahlar için Ulaşım Dairesi Başkanlığınca geçici güzergahlar belirlendi. Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi Şantiye Sokakta yapılacak altyapı çalışması nedeniyle araç trafiğine izin verilmeyecek. Bu güzergahı kullanan araçlar çalışma süresince Reşat Nuri Gültekin Caddesi, Ressam Osman Hamdi bey Caddesi ve İstasyon Caddesini kullanacak. İSU Genel Müdürlüğü İzmit ilçesinde ise Süleyman Paşa Sokakta kazısız yöntemle rehabilitasyon çalışması yapacak. Çalışma süresince Süleyman Paşa Sokak’ta araç trafiğine izin verilmeyecek.

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