Kocaeli'de yoğun sis



Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´de yoğun sis etkili olurken, D-100 yolunda görüş uzaklığının yer yer 50 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı.

Kentte sabah erken saatlerde yoğun sis etkili oldu. Birçok ilçede görüş uzaklığını yer yer 50 metreye kadar düşüren sis, ulaşımın aksamasına neden oldu. Kısıtlama nedeniyle sokaklar boş olsa da izinleri olan ve iş yerlerine gitmek isteyen birçok kişi, trafikte zorluk yaşadı. Özellikle D-100 yolunda sürücüler, sis nedeniyle araçlarının hızını düşürerek ilerledi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2020-12-20 10:34:09



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