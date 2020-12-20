Ofis mobilyalarına talep arttı; pratik ürünlere rağbet var

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ofis mobilyalarına talep arttı; pratik ürünlere rağbet var

DHA

Ofis mobilyalarına talep arttı; pratik ürünlere rağbet var


KOCAELİ, (DHA)Koronavirüsle birlikte özellikle evden çalışan insanların eşyalarını değiştirmek için mobilya alışverişine yöneldiğini söyleyen Gebze Mobilyacılar Çarşısı Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Ayaydın, "Ofis mobilyalarına son 2-3 ayda gösterilen talep 2 kat arttı. Daha az yer kaplayan, daha pratik olan ürünlere rağbet var. Ofis sandalyeleri, mutfak sandalyeleri daha çok tercih ediliyor" dedi.Pandemiyle birlikte evde daha çok zaman geçirmeye başlayan, sürekli evden çalışan vatandaşlar mobilya alışverişine yöneldi. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tüketici alışkanlıklarını da değiştirdi. Pandemiyle birlikte vatandaşın kir ve leke tutmayan, kanserojen madde içermeyen kumaşlardan üretilmiş ürünleri tercih etmeye dikkat ettiğini dile getiren Gebze Mobilyacılar Çarşısı Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Ayaydın, "Çarşı yönetimi olarak bu konuda çok hassasız. Kanserojen madde içermeyen, virüs ve kir tutmayan kumaşlar için daha çok çalışıyoruz. Aileler evde zaman geçirdiği için rahat edecekleri ürünleri arıyorlar. Özellikle ofis mobilyalarına son 2-3 ayda gösterilen talep, 2 kat arttı. Daha az yer kaplayan, daha pratik olan ürünlere rağbet var. Ofis sandalyeleri, mutfak sandalyeleri çok tercih ediliyor. Yatak odasına olan rağbet bu ürünlere göre azaldı" diye konuştu.  TÜM TEDBİRLER ALINIYORBünyesinde yaklaşık 50 ayrı mağaza bulunduran ev, ofis mobilyası ve beyaz eşyanın satıldığı Gebze Mobilyacılar Çarşısı´nın Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Ayaydın, mobilya sektörünün de pandemiden etkilendiğine dikkat çekti.Ayaydın, "Mobilyacılar çarşısına girilmesi için alınması gereken tüm önlemleri alıyoruz. HES kodu olmadan hiç kimseyi içeriye almıyoruz. Ateş ölçümleri yapıyoruz, hijyenle ilgili stantlarımızdan faydalanıyorlar. Bu sektörde AVM tarzı bir kalabalık zaten olmuyor. Sosyal mesafe dahil tüm tedbirlere uyuyoruz. Biz haftada 1 gün profesyonel ekiple çarşımızın ve ürünlerimizin dezenfektanını yapıyoruz" dedi.MOBİLYA İÇİN AYLARCA BEKLEME YAŞANMIYORLojistik anlamında güçlü alt yapıya sahip olduklarına dikkat çeken Ayaydın, "Kurulum, montaj her şey ücretsiz yapılıyor. Lojistik firmamızla sorun yaşamıyoruz. Üretim aşamasında sıkıntı yaşanabildiği için teslimatlara ona göre temin süresi veriyoruz. Eskiden 10 günse, şimdi 15 gün diyoruz ama gecikme yaşamıyoruz, üretim erken biterse teslimatı hemen yapıyoruz. Aylarca bekleme yaşanmıyor. Lojistikteki arkadaşlarımız dezenfektan malzemeleri araçlarda bulunacak şekilde gidiyorlar" diye konuştu.ARA ELAMANA İHTİYAÇ VARÇarşı içerisinde yaklaşık 150 kişiye istihdam sağlandığına vurgu yapan Ayaydın,  "Bu süreçte hiçbir çalışanın işine son verilmedi, izne çıkarılmadı. Sektörün de ara elemana özellikle lojistik anlamda ihtiyacı oldu. İnsanlar tedirgin oluyorlar ama biz bütün tedbirleri alarak işimize devam ediyoruz" dedi.KAR MARJI DÜŞÜK TUTULUYOR; MOBİLYADA EN ÖNEMLİSİ SATIŞ SONRASI TAKİPPandemi öncesi çarşıya giriş sayısının 14 binlerdeyken, bu süreçte 20 binleri bulduğunu dile getiren Ayaydın, vatandaşa mobilyadaki satış sonrası takip hakkında uyarılarda bulundu.Ayaydın, "Mobilya sektörünün ince takip edilmesi gerekir. Bütün ulusal firmalarda da bu aynıdır. Ürünleri güvenebildikleri firmalardan almalarını tavsiye ederim. Mobilyada her mağazada, firmada sorunlar çıkabiliyor önemli olan satış sonrası takiptir.  Yaklaşık 3-4 ay içinde ham maddeye yüzde 130 gibi bir zam geldi. Bizler üretici firma olduğumuz için bu zamları yansıtmıyoruz. Kar marjını çok düşük tutuyoruz. Satış ve ziyaretçideki artışımızın yegane kaynağı budur" ifadelerini kullandı.  DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Merkez DHA
2020-12-20 11:26:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli’de yoğun sis
YEREL HABERLER Kocaeli’de yoğun sis
Yarım asırlık evliliklerini şifalı balkonlarında kutladılar
YEREL HABERLER Yarım asırlık evliliklerini şifalı balkonlarında ...
Kocaeli'de yoğun sis
YEREL HABERLER Kocaeli'de yoğun sis
Uzmanlar: "Küresel ısınma iyi bir şeydir"
YEREL HABERLER Uzmanlar: "Küresel ısınma iyi bir şeydir"
Dikkat eksikliğine ilaçsız çözüm
YEREL HABERLER Dikkat eksikliğine ilaçsız çözüm
Dev projede sona yaklaşılıyor Günde 15 bin hastanın hizmet alacağı Kocaeli Şehir Hastanesi’nde çalışmalar 2021’de bitecek
YEREL HABERLER Dev projede sona yaklaşılıyor Günde 15 bin hastanın ...
Durağa dalan tırın altında kalmaktan son anda kurtuldular
YEREL HABERLER Durağa dalan tırın altında kalmaktan son anda ...
Tırın servis araçlarına ve durağa çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Tırın servis araçlarına ve durağa çarpma anı güvenlik ...
Anadolu Otoyolu’nda beyin kanaması geçiren sürücü kaza yaptı
YEREL HABERLER Anadolu Otoyolu’nda beyin kanaması geçiren sürücü ...
Koronavirüs, Gebze Organize Sanayi Bölgesi´nin üretimini engellemedi
YEREL HABERLER Koronavirüs, Gebze Organize Sanayi Bölgesi´nin ...
Akademi Lise’lerde PDR desteği veriliyor
YEREL HABERLER Akademi Lise’lerde PDR desteği veriliyor
Zabıta yaralı halde bulduğu baykuşa yardım etti
YEREL HABERLER Zabıta yaralı halde bulduğu baykuşa yardım etti
Köpek saldırısına uğrayan karaca tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Köpek saldırısına uğrayan karaca tedavi altına alındı
Sapanca Gölü’nde korkutan manzara Sapanca Gölü’nde su çekilince karaya oturan kayıklar kuraklığı gözler önüne serdi
YEREL HABERLER Sapanca Gölü’nde korkutan manzara Sapanca Gölü’nde su ...
Halı sahaların bakımları yapılıyor
YEREL HABERLER Halı sahaların bakımları yapılıyor
7 metrekare dükkanda 40 yıldır bağlama yapıyor
YEREL HABERLER 7 metrekare dükkanda 40 yıldır bağlama yapıyor
Tartıştıkları şahsı öldüren şahıs ve sevgilisi tutuklandı
YEREL HABERLER Tartıştıkları şahsı öldüren şahıs ve sevgilisi ...
Korona virüsü yenen doktor alkışlarla taburcu edildi
YEREL HABERLER Korona virüsü yenen doktor alkışlarla taburcu edildi
Kocaeli’deki FETÖ operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler serbest kaldı
YEREL HABERLER Kocaeli’deki FETÖ operasyonunda gözaltına alınan ...
Başhekim Şaşkın: 2- 3 hafta içinde doluluk oranının azalmasını bekliyoruz
YEREL HABERLER Başhekim Şaşkın: 2- 3 hafta içinde doluluk oranının ...
Kocaeli Sağlık Müdürü: Son hasta taburcu olana kadar tedbir elden bırakılmamalı
YEREL HABERLER Kocaeli Sağlık Müdürü: Son hasta taburcu olana kadar ...
Koronavirüsü yenen doktor alkışlarla taburcu oldu 
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen doktor alkışlarla taburcu oldu 
İzmit'te bulunan ceset; birlikte alkol aldığı sevgililer kıskançlık nedeniyle öldürmüş (3)
YEREL HABERLER İzmit'te bulunan ceset; birlikte alkol aldığı ...
Gebze’de pazarcılara koruyucu maske
YEREL HABERLER Gebze’de pazarcılara koruyucu maske

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X