Gazeteci Zafer Özdemir için taze plazma ve trombosit bağışı çağrısı



Dinçer AKBİR/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, bir süredir kök hücre tedavisi gören akademisyen ve gazeteci Zafer Özdemir, taze plazma ve trombosit nakli bekliyor. Plazma ve trombosit bağışında bulunmak isteyenlerin, Gebze John Hopkins Anadolu Hastanesi´nin kan merkezine, Zafer Özdemir'in ismiyle başvurabileceği belirtildi.

Akademisyen ve gazeteci Zafer Özdemir, ilik kanseri nedeniyle bir süredir Gebze´deki özel hastanede tedavi görüyor. Yaklaşık 4 ay önce ilik nakli yapılan Özdemir, vücudunun nakledilen hücreleri kabul etmemesi üzerine yeniden tedaviye alındı. Tedavisi sırasında 2 günde bir plazma ve trombosit nakli yapılan Özdemir için son günlerde taze plazma ve trombosit bulunamıyor. Özdemir'e 50 yaşın altında olan, hiçbir kronik rahatsızlığı bulunmayan ve son 1 hafta içinde ilaç tedavisi görmemiş kişilerden taze plazma ve trombosit gerekiyor. Plazma ve trombosit bağışında bulunmak isteyenlerin, Gebze John Hopkins Anadolu Hastanesi´nin kan merkezine, Zafer Özdemir'in ismiyle başvurabileceği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Dinçer AKBİR

2020-12-20 15:39:49



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