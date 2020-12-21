Kore gazisi İzmit’te son yolculuğuna uğurlandı

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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde hayatını kaybeden 90 yaşındaki Kore Gazisi Cemil Karslı, Fevziye Camii’nde düzenlenen askeri tören ile son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ikamet eden 90 yaşındaki Kore Gazisi Cemil Karslı, dün fenalaşarak kaldırıldığı Seka Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Cemil Karslı bugün düzenlenen askeri tören ile Fevziye Camii’nden son yolculuğuna uğurlandı.

Düzenlenen törene gazinin ailesinin yanı sıra, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından, Cemil Karslı Suadiye Aile Mezarlığına defnedildi.

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