Kocaeli’nin 6 günlük uyuşturucu bilançosu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri 6 gün boyuncu yaptıkları operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şahıs tutuklandı.
Kocaeli’de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri il genelinde zehir tacirlerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlar ve uygulamalar neticesinde, 841 gram esrar, 58 gram skunk, 8 gram eroin, 1 kilo 34 gram bonzai, 307 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda ayrıca 3 adet tabanca, 33 adet fişek, 6 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 5 bin 250 TL bulundu.
Yapılan operasyonlar ve uygulamalarda haklarında adli işlem başlatılan 118 şahıstan 2’si tutuklandı. 3’ü adli kontrol şartı ile olmak üzere toplamda 93 şahıs serbest bırakılırken, 4 şahıs hakkında adli işlemler devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.