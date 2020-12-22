Müvekkilinin telefon numarasını erotik shoplara verdiğini söyleyen kadın avukat isyan etti Avukat Müzeyyen Yılmaz: “Erotik shoplara benim numaramı vermiş, mailler göndermiş, günde 30 şirket beni aradı" "Ben artık telefonumu kullanamıyorum"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müvekkilinin telefon numarasını erotik shoplara verdiğini söyleyen kadın avukat isyan etti Avukat Müzeyyen Yılmaz: “Erotik shoplara benim numaramı vermiş, mailler göndermiş, günde 30 şirket beni aradı" "Ben artık telefonumu kullanamıyorum"

İHA

Müvekkilinin telefon numarasını erotik shoplara verdiğini söyleyen kadın avukat isyan etti Avukat Müzeyyen Yılmaz: “Erotik shoplara benim numaramı vermiş, mailler göndermiş, günde 30 şirket beni aradı" "Ben artık telefonumu kullanamıyorum"

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 23 yıldır avukatlık yapan 2 çocuk annesi avukat Müzeyyen Yılmaz, aylardır eski müvekkilinin tacizine maruz kaldığını, cep telefonu numarasının erotik ürün satışı yapılan iş yerlerinde dağıtıldığını söyledi.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 23 yıldır avukatlık yapan 2 çocuk annesi Müzeyyen Yılmaz, aylardır eski müvekkilinin tacizine maruz kaldığını belirtti. Avukat Müzeyyen Yılmaz, olayın 1.5 yıl önce hukuk fakültesinden arkadaşı olan bir tanıdığının, eski eşi tarafından kendi öz oğluna istismarla suçlanan H.Ç. adlı bir yakınının avukatlığını üstlenmesini istemesiyle başladığını söyledi. Zaman içerisinde şahsın fazla samimi ve yakın tavırlardan rahatsız olduğunu anlatan Yılmaz, müvekkili ile arasına mesafe koymaya çalıştığını, ardından da duruşmalara eşi ve yardımcılarını götürmeye başladığını anlattı. Yılmaz, rahatsızlıklarının artması sonucu Temmuz ayında davadan çekilme kararı aldığını, davadan çekilmesi ile müvekkil H.Ç'nin rahatsız edici davranışlarının arttığını, çevresini de rahatsız etmeye başladığını ifade etti. Bir hukukçu olarak olayı adli mevkileri taşıyan Avukat Müzeyyen Yılmaz, savcının tutuklama talebini hakimin reddettiğini söyledi.

“Oğluma bile ulaşıp Instagram'dan yazı yazmış”
Avukat Müzeyyen Yılmaz, H.Ç’nin sosyal medya üzerinden oğluna mesaj attığını söyleyerek, “Geçer gider dedim ama bitmedi. En son oğluma bile ulaşıp Instagram'dan yazı yazmış. Artık ürküyorum, korkuyorum. Hakimin, tutuklamama kararı vermemesinin sebebi, katalog suçlardan olmaması olduğu iddia ediyor" dedi. "Yedi aydır her gün tehdit, taciz ediliyorum" diye devam eden Yılmaz, "Bilişim suçu işleyen birine ev hapsi verilmesi de büyük garabet. Aynı suçlara evdeyken de devam ediyor çünkü. Üstelik ev hapsine de uymadı. Bu kişinin tutuklanması gerekiyor” dedi.

“Erotik shoplara benim numaramı vermiş”
H.Ç’nin erotik shoplara numarasını dağıttığını söyleyen Yılmaz, “Erotik shoplara benim numaramı vermiş, mailler göndermiş, günde 30 şirket beni aradı. Ben artık telefonumu kullanamıyorum. Ben numaramı değiştirmek istemiyorum bu adam yüzünden, beni 10 yıllık müvekkilim bile bulabiliyor. Değiştirsem de baroyu arayıp öğrenir. Ben telefonumu 17.00’den sonra uçuş moduna alıyorum, böyle bir hayat olabilir mi? Savcı bey 3 kere tutuklama istemesine rağmen Kocaeli 2. Sulh Ceza Hakimi sürekli reddetti. 'Katalog suçlardan değil, ölçülebilir ev hapsi yeterli' diyerek. Ev hapsinden kaçmış, yurt dışına gitmeye çalışırken yakalanmış, avukatı da bunu kabul ediyor. Tutuklanması gerekiyor bu adamın artık” diye konuştu.

“Can güvenliğim yok”
Can güvenliğinin kalmadığını söyleyen Yılmaz, “Ben evli, iki çocuk annesi kadınım. Benden ne istediniz? Bana bu davayı gönderen arkadaşım bu olaydan sonra telefonlarımı engelledi. İstanbul’da avukat mı yoktu? Ben onu da şüpheli olarak gösterdim artık. Ağlıyorlardı, davayı getirirken neredeler şimdi? Ben baroya girerken yapmadığım şeyin utancını yaşıyorum, insanlar şüpheyle yaklaşıyor. Benim can güvenliğim yok illa ölünce mi ceza vereceksiniz” şeklinde konuştu.

“Kocaeli Barosu bana sahip çıkmadı”
Kocaeli Barosunun kendisine sahip çıkmadığını savunan Avukat Müzeyyen Yılmaz, “Ben mesleğimi yaptığım için yani müvekkil tarafından mağdur edildim, herhangi biri tarafından değil. Ama baro, bana sahip çıkmadı” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Darıca Belediyesi’nden geri dönüşüme dev katkı
YEREL HABERLER Darıca Belediyesi’nden geri dönüşüme dev katkı
Körfez Kart için ihale yapıldı
YEREL HABERLER Körfez Kart için ihale yapıldı
Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu Ürettikleri sahte içkileri yılbaşında piyasaya süreceklerdi
YEREL HABERLER Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu Ürettikleri ...
Kocaeli Zula Turnuvası başladı
YEREL HABERLER Kocaeli Zula Turnuvası başladı
45 şişe sahte içkiyle yakalandılar 
YEREL HABERLER 45 şişe sahte içkiyle yakalandılar 
Kocaeli Büyükşehir 120 milyon TL borcunu ödedi
YEREL HABERLER Kocaeli Büyükşehir 120 milyon TL borcunu ödedi
Cleopatra Ink’ten 10 milyon Euro’luk dev anlaşma
YEREL HABERLER Cleopatra Ink’ten 10 milyon Euro’luk dev anlaşma
Fen işlerinde hizmet seferberliği
YEREL HABERLER Fen işlerinde hizmet seferberliği
Vatandaş istedi, İzmit Belediyesi gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Vatandaş istedi, İzmit Belediyesi gerçekleştirdi
Büyükakın çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Büyükakın çalışmaları yerinde inceledi
Kartepe’de çalışmalar durmuyor
YEREL HABERLER Kartepe’de çalışmalar durmuyor
Kocaeli’nin 6 günlük uyuşturucu bilançosu
YEREL HABERLER Kocaeli’nin 6 günlük uyuşturucu bilançosu
Sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Sokak hayvanları unutulmadı
Büfelere yılbaşı denetimi
YEREL HABERLER Büfelere yılbaşı denetimi
KO-MEK Sepeti, dijital pazara hızlı giriş yaptı
YEREL HABERLER KO-MEK Sepeti, dijital pazara hızlı giriş yaptı
Ağır tonajlı araçların geçtiği yol daha güvenli hale geldi
YEREL HABERLER Ağır tonajlı araçların geçtiği yol daha güvenli hale ...
Eriklitepe beyaza büründü
YEREL HABERLER Eriklitepe beyaza büründü
Hercai menekşeler tramvay duraklarına renk getirdi
YEREL HABERLER Hercai menekşeler tramvay duraklarına renk getirdi
Tamirhanede levye ve sopalı kavga kamerada Korkutmak için silah çeken şahsı levyeyle kovaladılar
YEREL HABERLER Tamirhanede levye ve sopalı kavga kamerada Korkutmak ...
KO-MEK Sepeti’nden dijital pazara hızlı giriş Dijital İstihdam Hamlesinin ilk il dışı siparişi geldi
YEREL HABERLER KO-MEK Sepeti’nden dijital pazara hızlı giriş Dijital ...
Yunus Timlerinin yaptığı denetimlerde uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Yunus Timlerinin yaptığı denetimlerde uyuşturucu ...
Kaymakam Alkan’dan Başkan Şayir’e teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Kaymakam Alkan’dan Başkan Şayir’e teşekkür belgesi
Dilovası Meclisi hibe araçlar için olağanüstü toplandı
YEREL HABERLER Dilovası Meclisi hibe araçlar için olağanüstü ...
Odunlukta çıkan yangın paniğe sebep oldu
YEREL HABERLER Odunlukta çıkan yangın paniğe sebep oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X