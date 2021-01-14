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Yürüteç ve örümcek kullanımına dikkat Çocuk Gelişim Uzmanı Nur Kevser Abdioğlu: “Yürüteç kullanan çocukların sürekli ebeveyn gözetiminde olmaları gerekmektedir” Fizyoterapist İrem Nur Komaz: “Bebek yürüteci bir oyuncak gibi günde yarım saati aşmayacak şekilde kullanmalıdır” “Çocuğun güvenli ve sağlıklı gelişimi için klasik örümcek yürüteçler yerine, ilk adım arabalarının kullanımı daha uygundur”

İHA

Yürüteç ve örümcek kullanımına dikkat Çocuk Gelişim Uzmanı Nur Kevser Abdioğlu: “Yürüteç kullanan çocukların sürekli ebeveyn gözetiminde olmaları gerekmektedir” Fizyoterapist İrem Nur Komaz: “Bebek yürüteci bir oyuncak gibi günde yarım saati aşmayacak şekilde kullanmalıdır” “Çocuğun güvenli ve sağlıklı gelişimi için klasik örümcek yürüteçler yerine, ilk adım arabalarının kullanımı daha uygundur”

Yürüteç ve örümceklerin çocuğun gelişimine katkı sağladığını belirten Çocuk Gelişim Uzmanı Nur Kevser Abdioğlu, ev kazalarının önüne geçilmesi için yürüteç kullanan çocukların sürekli ebeveyn gözetiminde olmaları gerektiğini söyledi. Fizyoterapist İrem Nur Komaz ise yürüteçlerin günde yarım saati aşmayacak şekilde kullanılması gerektiği uyarısında bulunarak, çocuğun güvenli ve sağlıklı gelişimi için klasik örümcek yürüteçlerin yerine, ilk adım araba kullanımının daha uygun olduğunu belirtti. 
Bebeklerin yürümesi için kullanılan yürüteç veya örümcek, çoğu ebeveyn tarafından tercih ediliyor.  Bazı anneler bebeklerinin yürüteç ve örümcek ile daha güvende olduğunu düşünürken, bazı uzmanlar ise yürüteç kullanımını zararlı buluyor. Kocaeli’nin Başiskele ilçesindeki Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinden Çocuk Gelişim Uzmanı Nur Kevser Abdioğlu ve Fizyoterapist İrem Nur Komaz, çoğu annenin kurtarıcısı olan bebek ürününün zararlı olup, olmadığı konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

  “Yürüteç, ebeveyn gözetiminde kullanılmalıdır”
  Yürütecin, çocuğun annenin yanına gitmesine imkan sağladığını belirten Çocuk Gelişim Uzmanı Nur Kevser Abdioğlu, aynı zamanda bebeğin anne ile iletişim halinde olmasına katkı sağladığını söyledi. Bu sayede çocuğun uyaransız ve iletişimsiz kalmayacağını belirten Abdioğlu, “Bebeğe bağımsız hareket etme gücü verir.  Böylece doğumundan bu yana ihtiyaçlarında ve hareketlerinde annesine bağımlı olan bebek bu aşamada bağımsız bir birey olarak hareket etmeye başlar. Bu sayede özerklik duygusu gelişir. Yürüteç ya da örümceğin önünde bulunan paneldeki materyaller de çocuk gelişimi açısından oldukça faydalıdır. Ancak yürüteç kullanımı ev kazaları başta olmak üzere birçok olumsuz durumun yaşanmasına da sebep olur. Bu nedenle yürüteç kullanan çocukların sürekli ebeveyn gözetiminde olmaları gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

  “Yarım saati aşmayacak şekilde kullanılmalıdır”
  Uzun süreli yürüteç kullanımının, bebeğin normal gelişim evreleri olan emekleme, desteksiz ayakta durma ve yürüme gibi doğal sürecin aksamasına sebep olduğunu anlatan Fizyoterapist İrem Nur Komaz, şu bilgilendirmelerde bulundu: “Vücudu daha yerçekimine karşı dik durmaya hazırlıklı olmadığından yığılarak duracağı için kifoz ya da skolyoz gibi omurga eğriliklerine sebep olabilir. Bebek yürüteçte parmak uçlarına basarak ilerlemeye çalışır bu durum ilerde parmak ucu yürüyüşüne neden olabilir. Ayrıca çocuğun postür (duruş) bozukluğu, kas zayıflığı, koordinasyon zayıflığı gibi durumları da doğurabilir. Bu nedenle bebek yürüteci bir oyuncak gibi günde yarım saati aşmayacak şekilde kullanmalıdır.”
Yürüteç kullanımında yaşın da oldukça önemli bir olgu olduğunu ifade eden Komaz, 8. aydan önce yürüteç kullanılmaması gerektiğini kaydetti. Yürüteç ile oluşan ev kazalarında bebek yaralanmaları hatta bebek ölümleri gerçekleşebildiğini söyleyen Komaz, “Bu sebeple örümcek kullanımında çok dikkatli olunmalı çocuk göz önünden ayrılmamalıdır” dedi.
Fizyoterapist Komaz, çocuğun güvenli ve sağlıklı gelişimi için klasik örümcek yürüteçlerin yerine, ilk adım arabalarının kullanımının daha uygun olduğunu belirterek, “Bu araçlar çocuğun özerklik duygusunu da artırdığı gibi güvenlik açısından da daha uygundur. Bu sebeple sabit oyun alanı, ilk adım arabası, aktivite alanı gibi materyaller kullanılmalı” sözlerine ekledi.

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