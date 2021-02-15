Kocaeli´de 14 bir 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi 

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BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ´nin Başiskele ilçesinde bir iş yerine yapılan baskında 14 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Başiskele ilçesinde bulunan sanayi sitesindeki bir iş yerine baskın düzenledi. İş yerinde bulunan depolar kontrol edildiğinde içlerinde karışımlı akaryakıt olduğu belirlendi. 14 bin 500 litre kaçak akaryakıta el konulurken, 3 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Başiskele Mesut ÇATAK

2021-02-15 20:20:24



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