Kocaeli´nde kalem ve anahtarlık görünümlü suikast silahları ele geçirildi



Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ merkezli 3 ilde polisin düzenlediği operasyonda anahtarlık ve kalem görünümlü suikast silahları ile avuç içi kadar tabancalar ele geçirildi, 15 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah üretimi yapanlara yönelik Kocaeli, İstanbul ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. İmalathanede kurusıkı tabancaların namlularının değiştirilmesi sonucu tabancaya çevrildiği belirlendi. Yapılan aramada 19 ruhsatsız tabanca, 4 kalem ve anahtarlık görünümlü ruhsatsız tabanca, 40 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 249 tabanca mermisi, 12 bin 687 kurusıkı tabanca mermisi, 5 bin 999 fişek ve tabanca parçaları ele geçirildi. Kalem ve anahtarlık şeklinde özel yapım suikast silahları ile avuç içi kadar tabancalar dikkat çekti. 15 kişi gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR

2021-03-02 17:42:33



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