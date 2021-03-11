Feribottan düşerek öldü 



Nabi YAZICI/KOCAELİ, (DHA) - KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde Eskihisar ile Yalova arasında sefer yapan feribottan düştüğü belirtilen Fahrettin Keskin (56) sudan çıkarıldı ve yönlendirilen tekneyle iskeledeki ambulansa ulaştırıldı. Hastaneye sevk edilen Keskin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Dün akşam saatlerinde, Gebze Eskihisar´daki iskeleden hareket ederek Yalova´ya giden feribota binen Fahrettin Keskin, iddiaya göre feribottan düştü. Bir kişinin denize düştüğünü görenler kaptanı uyardı. Bölgeye tekne yönlendirilirken, Fahrettin Keskin sudan çıkarıldı. İskelede bekleyen ambulansa konulan Fahrettin Keskin, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fahrettin Keskin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Nabi YAZICI

2021-03-11 13:39:51



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