Gebzeli öğrenciler LGS denemesinde ter döktü

Gebzeli öğrenciler, Gebze Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ilçe genelinde düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) denemesinde ter döktü.

Devlet okullarının 8. sınıflarında eğitim gören ve LGS’ye hazırlanan öğrenciler için hazırlanan LGS deneme sınavı iki oturum şeklinde yapıldı. LGS’ye hazırlanan 5 bin 779 öğrencinin ter döktüğü deneme sınavı öncesinde Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de, kendi okullarında deneme sınavına giren öğrencilere başarılar diledi. Gebze genelindeki LGS deneme sınavında öğrencilere; sözel bölümde 50 sayısal da 40 olmak üzere toplam 90 soru yöneltildi. İki oturum halinde yapılan sınav toplam 80 dakika sürdü.

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