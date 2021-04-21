3. Lig: Gölcükspor: 1 - Cizre Spor: 1

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3. Lig: Gölcükspor: 1 - Cizre Spor: 1

İHA

3. Lig: Gölcükspor: 1 - Cizre Spor: 1

Misli.com 3.Lig 3. Grup’un 32. haftasında Gölcükspor evinde ağırladığı Cizre Spor ile 11 berabere kaldı.

Stat: Gölcük İlçe
Hakemler: Sezer Yalçın xx, Şenol Bektaş xx, Ali Gün xx
Gölcükspor: Gürkan Arıkan xx, Miran Avcı xx, Kadir Öge xx (Barış Şen dk. 71 x), Furkan Özyapı xx, Ferhat Aras xx (Abdurrahman Üce dk. 83 ?), Ali Mert Işık xx, Sefa Tunç xx, Furkan Yiğit xx (Coşkun Güner dk.71 x), Selçuk Çalışır xx, Yener Arıca xx (Emirhan Atilla dk. 90 ?), Berkan Durdu xx
Cizre Spor: Alp Arda x, Özgür Kedikli xx (Hüseyin Arabacı dk. 90 ?), Hakan Doğan xx, Ekrem Sütçü xx, Kağan Kayalı xx, Burak Koçer xx, Furkan Özdemir xx, Emre İşçiler xx (Hasan Üstübücü dk. 63 x), Emrah Çalışlar xx (Murat Günal 90+2 ?), Serhat Bütün xx (Ahmet Bütün dk. 90 ?), Burak Yılmaz xx (Ahmet Güney dk. 63 x)
Goller: Burak Koçer (dk. 85) (Cizrespor), Bilal Yener Arıca (dk. 89 pen.) (Gölcükspor)
Kırmızı Kart: Alp Arda (dk. 90+5), Furkan Özdemir (dk. 90+13) (Cizre Spor)
Sarı Kartlar: Emre İşçeler, Burak Koçer (Cizrespor), Kadir Öge, Furkan Özyapı, Furkan Yiğit, Ali Mert Işık (Gölcükspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İş makinesinden mazot çalan şüpheliye ev hapsi
YEREL HABERLER İş makinesinden mazot çalan şüpheliye ev hapsi
3. Lig: Belediye Derincespor: 1 - Ofspor: 2
YEREL HABERLER 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 - Ofspor: 2
Sahte 100 TL'leri piyasaya süren 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Sahte 100 TL'leri piyasaya süren 3 kişi tutuklandı
Hereke Sahil Parkı'nda çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Hereke Sahil Parkı'nda çalışmalar sürüyor
Körfez’de Ramazan denetimleri sıklaştırıldı
YEREL HABERLER Körfez’de Ramazan denetimleri sıklaştırıldı
5 kişilik ailenin ölümüne neden olan sürücüye 22 yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER 5 kişilik ailenin ölümüne neden olan sürücüye 22 yıla ...
700 yıllık mahallede buram buram Osmanlı kokusu Kurtuluş Savaşı kahramanının evinin olduğu 700 yıllık mahallede restorasyon başlıyor
YEREL HABERLER 700 yıllık mahallede buram buram Osmanlı ...
Bir kişinin hayatını kaybettiği kayınpeder-damat çatışmasında taraflar hakim karşısına çıktı
YEREL HABERLER Bir kişinin hayatını kaybettiği kayınpeder-damat ...
Belgesel değil, Kocaeli Körfezi Kocaeli Körfezi’ndeki canlı popülasyonu su altı dronu ile görüntülendi
YEREL HABERLER Belgesel değil, Kocaeli Körfezi Kocaeli Körfezi’ndeki ...
Sülfürik asit üretim tesisi ÇED toplantısı, halk istemeyince yapılmadı
YEREL HABERLER Sülfürik asit üretim tesisi ÇED toplantısı, halk ...
Karnına bıçak saplayarak bebeğini ve kendini öldürmek istedi Birlikte yaşadığı şahısla tartışınca bıçağı karnına batırdı Hamile kadın karnındaki bebeği öldürmeye çalıştı
YEREL HABERLER Karnına bıçak saplayarak bebeğini ve kendini öldürmek ...
Jandarmanın durdurduğu araçtan tarihi eserler çıktı Araçtan Roma ve Helenistik döneme ait çok sayıda tarihi eser çıktı
YEREL HABERLER Jandarmanın durdurduğu araçtan tarihi eserler ...
Feribot iskelesinde tarihi eserlerle yakalanan 3 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Feribot iskelesinde tarihi eserlerle yakalanan 3 ...
Kocaeli'de Tavşancıl evleri restore edilecek
YEREL HABERLER Kocaeli'de Tavşancıl evleri restore edilecek
Sülfürik asit üretim tesisi ÇED toplantısına çevreci engeli Çevreciler “Ölümcül risk var” diye tepki gösterince toplantı iptal edildi
YEREL HABERLER Sülfürik asit üretim tesisi ÇED toplantısına çevreci ...
Türkiye, Çin dışında pozitif büyüyen tek ülke AK Parti Milletvekili Zülfü Tolga Ağar: “Alınan ekonomik tedbirler ve izlenen politikalar ile salgının ekonomimize olan etkisini hafifleterek vatandaşımızın yanındayız”
YEREL HABERLER Türkiye, Çin dışında pozitif büyüyen tek ülke AK ...
Belediye Derincespor’dan amatör kulüplere destek
YEREL HABERLER Belediye Derincespor’dan amatör kulüplere destek
Sağlık çalışanlarına ettiği dua sonunda gözyaşlarını tutamadı “Bir tane evladım var, onu da doktorlarıma feda ederim” Vatandaşlardan her iki aşıya da yoğun ilgi
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına ettiği dua sonunda gözyaşlarını ...
Darıca’da 23 Nisan’a özel kutlama
YEREL HABERLER Darıca’da 23 Nisan’a özel kutlama
Ukraynalı heyet Kocaeli’deki mezbahaya hayran kaldı
YEREL HABERLER Ukraynalı heyet Kocaeli’deki mezbahaya hayran kaldı
3 ay önce aldığı boya sandığı, fedakar annenin ekmek teknesi oldu 2 çocuk annesi kadın, ayakkabı boyacılığı yaparak evinin geçimini sağlıyor
YEREL HABERLER 3 ay önce aldığı boya sandığı, fedakar annenin ekmek ...
Kartepe'ye sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezi yapılıyor
YEREL HABERLER Kartepe'ye sokak hayvanları için rehabilitasyon ...
(ÖZEL) Annesi "Bu sporu yapma bir yerin ağrır" diyordu, şimdi hedefi Tokyo
YEREL HABERLER (ÖZEL) Annesi "Bu sporu yapma bir yerin ağrır" ...
Cedit’te proje maketi görücüye çıktı
YEREL HABERLER Cedit’te proje maketi görücüye çıktı