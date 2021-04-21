3. Lig: Gölcükspor: 1 - Cizre Spor: 1

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Misli.com 3.Lig 3. Grup’un 32. haftasında Gölcükspor evinde ağırladığı Cizre Spor ile 11 berabere kaldı.



Stat: Gölcük İlçe

Hakemler: Sezer Yalçın xx, Şenol Bektaş xx, Ali Gün xx

Gölcükspor: Gürkan Arıkan xx, Miran Avcı xx, Kadir Öge xx (Barış Şen dk. 71 x), Furkan Özyapı xx, Ferhat Aras xx (Abdurrahman Üce dk. 83 ?), Ali Mert Işık xx, Sefa Tunç xx, Furkan Yiğit xx (Coşkun Güner dk.71 x), Selçuk Çalışır xx, Yener Arıca xx (Emirhan Atilla dk. 90 ?), Berkan Durdu xx

Cizre Spor: Alp Arda x, Özgür Kedikli xx (Hüseyin Arabacı dk. 90 ?), Hakan Doğan xx, Ekrem Sütçü xx, Kağan Kayalı xx, Burak Koçer xx, Furkan Özdemir xx, Emre İşçiler xx (Hasan Üstübücü dk. 63 x), Emrah Çalışlar xx (Murat Günal 90+2 ?), Serhat Bütün xx (Ahmet Bütün dk. 90 ?), Burak Yılmaz xx (Ahmet Güney dk. 63 x)

Goller: Burak Koçer (dk. 85) (Cizrespor), Bilal Yener Arıca (dk. 89 pen.) (Gölcükspor)

Kırmızı Kart: Alp Arda (dk. 90+5), Furkan Özdemir (dk. 90+13) (Cizre Spor)

Sarı Kartlar: Emre İşçeler, Burak Koçer (Cizrespor), Kadir Öge, Furkan Özyapı, Furkan Yiğit, Ali Mert Işık (Gölcükspor)

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