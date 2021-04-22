Balyozla yıkılan duvarın altında kaldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, yapı marketin bahçesindeki duvar, balyozla yıkıldığı sırada işçilerden C.K.'nin (65) üzerine devrildi. Duvarın altından yaralı çıkarılan C.K., hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Kartepe İstasyon Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki yapı marketin bahçesinde meydana geldi. Bahçedeki eski duvar, balyozla yıkımı sırasında işçilerden C.K.'nin üzerine devrildi. Çağrılan sağlık ekibi bölgeye ulaşana kadar duvarın altında kalan C.K., arkadaşları tarafından çıkarıldı. Sağlık görevlileri, yaralı C.K.'yi ambulansa Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. C.K.´nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU

2021-04-22 13:22:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.