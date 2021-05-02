Define ararken kayalıklardan düştü, cenaze güçlükle çıkarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Define ararken kayalıklardan düştü, cenaze güçlükle çıkarıldı

DHA

Define ararken kayalıklardan düştü, cenaze güçlükle çıkarıldı


Alişan KOYUNCUDinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, define aramak için ormanlık alana gittiği öne sürülen Ramazan Elçin (57), kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. 
Olay, sabah saatlerinde Başiskele ilçesinde bulunan Menekşe Yaylası´nda meydana geldi. Ramazan Elçin, iddiaya göre arkadaşlarıyla beraber define aramak için gittiği ormanlık alanda dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AKUT ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri eşliğinde kayalıklara inen sağlık ekipleri Ramazan Elçin´in hayatını kaybettiğini belirledi. Elçin´in cansız bedeni, düştüğü yerden ekipler tarafından güçlükle çıkarıldı. Ramazan Elçin´in cansız bedeni Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.  DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Başiskele Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR
2021-05-02 11:20:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Define ararken dengesini kaybederek uçurumdan düşen vatandaş öldü
YEREL HABERLER Define ararken dengesini kaybederek uçurumdan düşen ...
Kurtarılan yavru kediyi, berber dükkanında saç kurutma makinesiyle kuruttular
YEREL HABERLER Kurtarılan yavru kediyi, berber dükkanında saç ...
Kısıtlamada sokak hayvanları beslendi
YEREL HABERLER Kısıtlamada sokak hayvanları beslendi
Büyükakın: "100 milyon TL bütçeyle 22 esere devam ediyoruz"
YEREL HABERLER Büyükakın: "100 milyon TL bütçeyle 22 esere devam ...
Başiskele'de sokak hayvanlarına mama bırakıldı
YEREL HABERLER Başiskele'de sokak hayvanlarına mama bırakıldı
Büyükşehirden çayır sineği ile ilgili açıklama
YEREL HABERLER Büyükşehirden çayır sineği ile ilgili açıklama
İzmit Körfezi’nde yunuslar havadan görüntülendi
YEREL HABERLER İzmit Körfezi’nde yunuslar havadan görüntülendi
Sopasını kapan kavgaya koştu Taşlı, sopalı kavgada polis, öfkeli kalabalığı güçlükle ayırabildi
YEREL HABERLER Sopasını kapan kavgaya koştu Taşlı, sopalı kavgada ...
Kocaeli´de eski İstanbul yolunda denetim 
YEREL HABERLER Kocaeli´de eski İstanbul yolunda denetim 
Koronavirüse karşı farkındalık oluşturmak için şarkı bestelediler
YEREL HABERLER Koronavirüse karşı farkındalık oluşturmak için şarkı ...
Deniz salyasını arındırmak için temizlik çalışması yapılıyor
YEREL HABERLER Deniz salyasını arındırmak için temizlik çalışması ...
İzmit Körfezi deniz salyası ile kaplandı (2)
YEREL HABERLER İzmit Körfezi deniz salyası ile kaplandı (2)
Belediye Derincespor hükmen galip Ligden düşmesi kesinleşen Payasspor maça çıkmadı
YEREL HABERLER Belediye Derincespor hükmen galip Ligden düşmesi ...
Deniz salyası bu kez Körfez’i tamamen kapladı Balıkçıların korkulu rüyası olan deniz salyası havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Deniz salyası bu kez Körfez’i tamamen ...
Belediye personeli, bulduğu telefonu sahibine ulaştırdı
YEREL HABERLER Belediye personeli, bulduğu telefonu sahibine ...
Tam kapanma sebebiyle parklar da kapatıldı
YEREL HABERLER Tam kapanma sebebiyle parklar da kapatıldı
Kısıtlamalara farkındalık oluşturmak için şarkı bestelediler
YEREL HABERLER Kısıtlamalara farkındalık oluşturmak için şarkı ...
16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu
YEREL HABERLER 16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle ...
İzmit Körfez deniz salyası ile kaplandı
YEREL HABERLER İzmit Körfez deniz salyası ile kaplandı
Büyükşehirden 50 milyonluk yeni destek paketi
YEREL HABERLER Büyükşehirden 50 milyonluk yeni destek paketi
500 liralık ayakkabıyı hırkanın içine saklayıp çaldılar Mağazadaki yoğunluğu fırsat bilip hırsızlık yaptılar Ayakkabı hırsızları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi
YEREL HABERLER 500 liralık ayakkabıyı hırkanın içine saklayıp ...
Darıca Kaplan Caddesi'nde yol çalışması
YEREL HABERLER Darıca Kaplan Caddesi'nde yol çalışması
Büyükşehirden 41 kişiye Kocaelispor forması
YEREL HABERLER Büyükşehirden 41 kişiye Kocaelispor forması
Şehir şehir, sokak sokak kedisini omuzunda gezdiriyor 1 aylıkken sahiplendiği kedisi, şimdi omuzundan inmiyor
YEREL HABERLER Şehir şehir, sokak sokak kedisini omuzunda ...