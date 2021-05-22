Ceza korkusu modifiye tutkusundan vazgeçirdi Denetime takılan sürücüler cam filmlerini elleriyle söktü

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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde trafik denetimlerine takılan sürücüler, ceza yememek için modifiye tutkularından vazgeçerek cam filmlerini teker teker söktü.

İzmit D100 karayolu üzerinde denetim yapan polis ekipler, bir yandan araçlardaki sürücülerin kısıtlamada dışarıya çıkma izinlerini kontrol ederken bir yandan da kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguluyor. Bu kapsamda İzmit D100 karayolu üzerinde denetim yapan polis ekipleri, kurallara aykırı şekilde cam filmi takılı olan araçları durdurarak sürücülere uyarılarda bulundu. 344 TL’lik cezadan kurtulmak isteyen sürücüler ise modifiye tutkularından vazgeçerek araçlarının camlarındaki filmleri elleriyle teker teker söktü.

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