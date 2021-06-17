Kocaeli'de atık su dökülen dere köpürdü



Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinden geçen Kule Deresi, atık sularla rengi koyulaşırken, köpürmeye başladı. Dereden numune alınırken, inceleme başlatıldı.

Kartepe'den geçen Kule Deresi, koyu renge bürünüp, köpürmeye başladı. Atık suların döküldüğü derenin kirlendiğini fark eden Dumlupınar Mahallesi'nin muhtarı İbrahim Kır, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile belediye ekiplerine durumu bildirdi. Dereden numune alınırken, inceleme başlatan ekipler, atık suları bırakıp, kirliliğe neden olan yeri tespit etmek için araştırma başlattı.

Kirliliği görür görmez yetkililere bildirdiklerini söyleyen İbrahim Kır, "Dere Sarımeşe, Köseköy sanayi istikametinden gelerek mahallemizin ortasından geçip İzmit Körfezi´ne akıyor. Haftada bir fabrikalar tarafından pislikler salınması sonucu kirlenerek denizimize gidiyor. Bu konuda mahalle sakinleri olarak muzdaripiz. Yetkililere durumu bildirdik. Hangi fabrikadan nereden salındığını ekipler araştırıyor. Çocuklar zaman zaman burada oyun oynayıp suyun içine giriyor. Hayvanlar buradan su içiyor. Mahalle sakinleri için tehlike yaratıyor. Eskiden balık tutuyorduk şimdi bırakın balık tutmayı içinden geçseniz zehirlenirsiniz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kartepe Ergün AYAZAlişan KOYUNCU

2021-06-17 15:30:57



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